Realiza Salud Municipal entrega de mochilas y loncheras

La Dirección de Salud Municipal llevó a cabo la entrega de útiles escolares, mochilas y loncheras a estudiantes de cinco escuelas de la localidad.

Ciudad Juárez, Chih .- Siguiendo las instrucciones del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de sumarse a la Cruzada por la Educación, integrantes de salud acudieron a las escuelas Graciela Hierro, Arturo Rosenblueth, María Izquierdo, Carlos Monsivais e Ismael Landeros Viezcas para entregar a los estudiantes los útiles escolares.

Daphne Patricia Santana Fernández, titular de Salud, saludó a docentes, padres de familia y estudiantes a nombre del alcalde e hizo entrega del material escolar a las y los infantes, quienes recibieron con gusto sus útiles escolares.

En esta ocasión las escuelas que recibieron los apoyos corresponden al nivel preescolar, por lo que se entregaron loncheras, mandiles y útiles escolares acordes a los solicitados por la Secretaría de Educación Pública como crayolas, tijeras, borradores, cuadernos y otros artículos.

