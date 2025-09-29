Realiza Partido Verde foro “Juventud y Diversidad: Diferencias que Convergen” en la UACH

Publicidad - LB2 -

Acudieron poco más de 100 alumnos de la FCPyS de la UACH.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante el pasado viernes, la dirigencia local del Partido Verde en Juárez, llevó a cabo el foro denominado foro “Juventud y Diversidad: Diferencias que Convergen”, realizado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACh, con gran respuesta de la comunidad estudiantil.

El objetivo de este evento fue entregar confianza y abrir puertas a todos aquellos que gusten participar del servicio público, un espacio para externar y resolver dudas del cómo y dónde empezar, donde encuentren un lugar de libre expresión.

El evento contó con la participación de cuatro panelistas, en especialidades diversas, como Jessica Aliin Alvarado Montes, quien es creadora de impresión 3D verde y realiza férulas con material reciclado, Miriam Ortega que es escritora, Guadalupe Mónica Gutiérrez Rueda, representante del grupo Mujer Piedra Valiosa y de la red de ayuda para personas víctimas de trata y explotación sexual, también se contó con la exposición de ⁠Bianca Vergara, miembro de una mesa interinstitucional de la diversidad.

“Los asistentes pudieron escuchar experiencias de vida e historias de superación, desde el ámbito personal hasta lo profesional, quiero agradecer a Jorge Esqueda, dirigente del Partido Verde en Chihuahua capital, por haber asistido en representación de nuestro dirigente estatal Octavio Borunda”, comentó Alex Pérez Escalante, dirigente local del Partido Verde.

Además, comentó que se dio a conocer al sector universitario de los programas de ayuda como el proyecto de reforestación de la ciudad, en donde se tiene una meta de plantación de 30 mil árboles dentro de la ciudad en un periodo de 30 meses.

“Trabajando en conjunto con la ciudadanía en donde cada ciudadano al momento de solicitar árboles para su colonia, escuela, vialidades, etcétera, adquiere un compromiso automático del cuidado de estos, logrando un bien común entre todos”, destacó Pérez Escalante.

El recinto tuvo la visita de poco más de 100 alumnos de la Autónoma de Chihuahua, quienes se vieron interesados en los temas expuestos en dicho foro.

