Realiza Parques y Jardines limpieza general en parque lineal de Jardines del Valle

El operativo incluyó poda, retiro de maleza y recolección de desechos para mejorar el entorno vecinal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En continuidad con el programa de mantenimiento de espacios públicos, la Dirección de Parques y Jardines del Gobierno Municipal llevó a cabo este sábado 1 de noviembre una jornada de limpieza general en el parque lineal del fraccionamiento Jardines del Valle, ubicado entre las calles Agustín “Cheche” Álvarez y La Luz. La acción tuvo como objetivo brindar a las familias del sector un entorno más limpio, seguro y funcional.

Daniel Zamarrón Saldaña, titular de la dependencia, informó que el personal operativo realizó diversas labores, entre ellas el retiro de maleza, barrido manual, recolección de basura y poda ligera de vegetación. Estas actividades se enmarcan en los trabajos permanentes de conservación de áreas verdes que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad.

“Estamos atendiendo distintos sectores con labores de limpieza y mantenimiento. En esta ocasión, se intervino el parque lineal de Jardines del Valle para asegurar que estos espacios se encuentren en condiciones óptimas para el uso de la comunidad”, señaló Zamarrón Saldaña. Añadió que el cuidado y rehabilitación de los parques públicos es una prioridad del gobierno municipal para fomentar la convivencia social y el bienestar vecinal.

El director también hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore en la preservación de estos espacios, adoptando prácticas responsables como evitar tirar basura, respetar las áreas verdes y reportar daños en infraestructura. “El cuidado de los parques es tarea de todos; nuestro compromiso es mantenerlos limpios y funcionales, pero también necesitamos del apoyo de la comunidad para conservarlos”, puntualizó.

El parque lineal de Jardines del Valle es uno de los espacios recreativos más frecuentados por las familias del sector, por lo que su mantenimiento cobra especial relevancia en el marco de los esfuerzos por mejorar la calidad de vida en zonas habitacionales de la ciudad.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de rehabilitación urbana que incluye también camellones, plazas y otras áreas comunes, con el objetivo de crear entornos más saludables, accesibles y estéticamente agradables para la población.

El Gobierno Municipal reiteró que las labores de Parques y Jardines continuarán activas durante los próximos meses, y que se dará atención prioritaria a aquellas zonas que presenten mayor demanda o rezago en el mantenimiento de sus áreas verdes.

