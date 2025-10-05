Realiza Marco Bonilla actividades pública en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua participó en eventos comunitarios y deportivos durante su visita a la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla Mendoza, realizó este fin de semana una serie de actividades públicas en Ciudad Juárez que, según observadores locales, tuvieron un tono proselitista rumbo al próximo proceso electoral. Su agenda incluyó una visita al Comedor Comunitario de Lomas de Poleo y su participación en la carrera “Ya quisieras Cáncer”, organizada por asociaciones civiles.

Durante su visita al comedor comunitario, Bonilla convivió con familias y voluntarias, destacando la importancia de garantizar servicios básicos antes que obras de infraestructura mayor. “De nada sirve hacer puentes o monumentos si las personas no tienen lo más básico: agua, drenaje, energía, alumbrado, seguridad y pavimento”, expresó el edil ante vecinos del sector.

Horas más tarde, Bonilla se sumó a la carrera con causa “Ya quisieras Cáncer”, un evento destinado a fomentar la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Su participación fue interpretada por analistas políticos como parte de una estrategia para fortalecer su presencia en la frontera, donde recientemente ha intensificado sus recorridos.

Aunque oficialmente las actividades fueron presentadas como parte de su agenda social y de salud pública, la presencia del alcalde de Chihuahua Capital en la frontera llamó la atención por el contexto político que atraviesa el estado y la posibilidad de que busque proyectar su imagen más allá de su municipio.

Bonilla, quien pertenece al Partido Acción Nacional, ha mantenido en los últimos meses una alta exposición mediática en distintos municipios del estado, lo que algunos consideran como una antesala de futuras aspiraciones políticas dentro del bloque oficialista estatal.