    agosto 16, 2025 | 15:36
    Realiza J+ rehabilitación de calles tras concluir trabajos

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Departamento de Bacheo concluye diariamente las obras donde se realizaron excavaciones

    Ciudad Juárez, Chih .- El Departamento de Bacheo de la J+ realiza todos los días trabajos de relleno y reparación de las calles donde otras áreas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizaron obras, reparando las vialidades con asfalto y concreto hidráulico, según sean las necesidades de cada calle.

    Alejando Oruña, supervisor de Bacheo de la J+, explicó que este viernes se concluyeron los trabajos de bacheo en las calles Viena, de la colonia Progresista; y Del Pinar, en el cruce con la avenida Adolfo López Mateos, donde se colocaron más de 346 metros cuadrados de asfalto para concluir con el trabajo previo realizado por la J+.

    “Entraron primero mis compañeros de alcantarillado a realizar los trabajos de reparación de tubería, de fugas y posterior a ello entramos nosotros con lo que es el bacheo, iniciamos con trabajos de excavación, compactación, mejoramiento de material a base de base hidráulica y al final aplicamos lo que es la carpeta asfáltica”, explicó Oruña, quien a diario supervisa los trabajos de bacheo.

    A la par, en la colonia Tierra y Libertad, se realizó la instalación de 56 metros lineales de concreto hidráulico sobre la calle Manuel Chao, entre las calles Nicolás Fernández y Miguel Trillo, donde un equipo realizó la preparación de la obra para el colado este viernes.

    Con la atención inmediata por parte del Departamento de Bacheo, la J+ refrenda el compromiso diario con la comunidad para garantizar el servicio y mantener la infraestructura en buenas condiciones.

