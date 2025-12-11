Realiza Gobierno del Estado posada navideña para pacientes de paidopsiquiatría en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Niñas, niños y adolescentes del Hospital Civil Libertad participaron en actividades recreativas y recibieron apoyo invernal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las celebraciones decembrinas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del DIF Estatal, organizó una posada navideña dirigida a niñas, niños y adolescentes atendidos en el área de paidopsiquiatría del Hospital Civil Libertad en Ciudad Juárez.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer el bienestar emocional de los pacientes, además de ofrecer un espacio recreativo y de integración en el marco de las fiestas navideñas.

Durante el evento, las y los menores participaron en diversas dinámicas como juegos de mesa, actividades de baile y la tradicional piñata, todo bajo la coordinación del personal del DIF Estatal Zona Norte.

También estuvo presente la mascota institucional del DIF, quien animó la convivencia con los pacientes y sus familiares, generando un ambiente de cercanía y calidez.

Mónica Martínez, jefa del Departamento del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar en la Zona Norte, señaló que actualmente se brinda atención a 12 pacientes en esta área especializada, de los cuales cuatro están bajo tutela del DIF Estatal.

Explicó que el enfoque de atención va más allá de lo clínico, ya que se promueve el desarrollo emocional y social mediante talleres, actividades lúdicas y terapias personalizadas.

“El propósito es mejorar la calidad de vida de los menores, ayudándoles a fortalecer su comunicación, expresión emocional y habilidades de integración social”, indicó Martínez, quien resaltó que las actividades se realizan de forma continua durante todo el año, como parte del modelo integral de atención del hospital.

Además de las actividades recreativas, como parte de la campaña “Juntos Contra el Frío”, el DIF entregó chamarras a cada paciente, seleccionadas acorde a su talla y género, con la finalidad de brindarles protección ante las bajas temperaturas características del invierno juarense.

El área de paidopsiquiatría del Hospital Civil Libertad se ha consolidado como un espacio de atención especializada para la niñez y adolescencia que enfrenta situaciones de salud mental.

Este tipo de iniciativas buscan no solo acompañar sus procesos terapéuticos, sino también humanizar su estancia hospitalaria y reforzar los lazos de apoyo institucional.

El evento navideño refuerza el compromiso del Gobierno del Estado por atender de forma digna e integral a los sectores más vulnerables, particularmente a menores en condición de tratamiento psiquiátrico, para quienes las actividades recreativas también representan una herramienta terapéutica y un vehículo para su recuperación.

