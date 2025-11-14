Realiza Ecología cruzada por el reciclaje en El Mezquital

Publicidad - LB2 -

Vecinos participaron en la entrega de materiales reutilizables y actividades de concientización.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de vecinas y vecinos del fraccionamiento El Mezquital, el Gobierno Municipal de Juárez, a través de la Dirección de Ecología, llevó a cabo una edición más de la “Cruzada por el Reciclaje”, una campaña ambiental que busca fomentar la cultura de la separación de residuos y el cuidado del medio ambiente en la comunidad.

La actividad se realizó en el Centro Comunitario Mezquital, donde personal del Departamento de Educación Ambiental recibió materiales reciclables como papel, cartón, plástico, aluminio y aparatos electrónicos. Además de recolectar los residuos, la dependencia brindó orientación sobre cómo clasificar la basura desde el hogar y reducir el impacto ambiental de los desechos urbanos.

La directora de Ecología, Margarita Peña Pérez, señaló que estas cruzadas forman parte de un programa permanente con el que se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar y dar un manejo responsable a los residuos sólidos. “Al reciclar evitamos que toneladas de basura lleguen al relleno sanitario y promovemos una economía circular que beneficia a todos”, indicó.

Durante la jornada también se realizaron actividades educativas dirigidas a niñas y niños, quienes participaron en dinámicas lúdicas sobre separación de residuos y recibieron trípticos informativos. Los asistentes tuvieron acceso a información sobre puntos de acopio, los días de recolección y los beneficios del reciclaje tanto para el entorno como para la salud pública.

La “Cruzada por el Reciclaje” ha sido implementada en distintas colonias de Ciudad Juárez, priorizando aquellas con alta densidad poblacional o en crecimiento urbano acelerado, como es el caso del suroriente de la ciudad. La campaña también busca disminuir la proliferación de basureros clandestinos, un problema persistente en diversas zonas.

Autoridades municipales agradecieron la participación activa de la comunidad de El Mezquital y reiteraron el llamado a mantener una actitud responsable frente al manejo de residuos. También se invitó a estar atentos a las siguientes jornadas, que continuarán recorriendo diferentes sectores de la ciudad como parte del compromiso institucional con el medio ambiente.

