Realiza Desarrollo Social última entrega de despensas del programa “Cruzada por tu familia” en 2025

Cerca de 11 mil personas recibieron apoyo alimentario este año en diferentes puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con recorridos desde temprana hora en diversos sectores de la ciudad, la Dirección General de Desarrollo Social llevó a cabo este miércoles la última entrega del año del programa “Cruzada por tu familia”, a través del cual se brinda apoyo alimentario a personas en situación de vulnerabilidad. La actividad marcó el cierre de un esfuerzo mensual sostenido durante todo el 2025.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que las entregas se realizaron simultáneamente en varios Centros Comunitarios y módulos de atención distribuidos por la ciudad, incluyendo colonias del suroriente, poniente y áreas periféricas. Esta distribución, dijo, forma parte del compromiso del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, para atender a sectores prioritarios.

Entre los puntos visitados se encuentran los Centros Comunitarios Riberas del Bravo, Talamás Camandari, Frida Kahlo, Ampliación Aeropuerto, Héroes de la Revolución, Kilómetro 27, Granjas de Chapultepec, Francisco I. Madero y Anapra. También se realizaron entregas en las oficinas de Atención Ciudadana del Suroriente y en los módulos Mirador y Torres.

Las despensas entregadas contienen una variedad de productos básicos diseñados para apoyar la nutrición familiar, como arroz, frijoles refritos, pastas, azúcar, aceite, café, harina de trigo, gelatina, grano de amaranto, sal refinada, fécula de maíz, galletas integrales, concentrado de pollo, lata de ensalada, tomate molido condimentado, chiles curtidos y dos paquetes de carne.

Vallejo Quintana destacó que, a lo largo del año, el programa benefició a cerca de 11 mil personas, quienes fueron seleccionadas con base en estudios socioeconómicos realizados por la dependencia. El funcionario señaló que el objetivo es atender de forma directa las necesidades alimentarias de familias que enfrentan dificultades económicas, desempleo o situaciones de riesgo social.

El programa “Cruzada por tu familia” forma parte de las estrategias sociales implementadas por el municipio para reducir los efectos de la marginación y brindar atención integral a las comunidades con mayores rezagos. Según autoridades, se prevé su continuidad para el año 2026, con posibles ajustes en cobertura y contenido para mejorar su impacto.

Con esta última entrega, la Dirección de Desarrollo Social concluye su ciclo operativo del año, reiterando su compromiso de mantener el contacto cercano con la población y de llevar los apoyos a quienes más lo necesitan, especialmente en momentos donde el costo de la canasta básica representa un desafío para muchas familias juarenses.

