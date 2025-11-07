Realiza DABA jornadas de esterilización gratuita en Ciudad Juárez hasta el domingo

Publicidad - LB2 -

Veterinarios atenderán a mascotas registradas en tres sedes distintas; también se aplicarán microchips sin costo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – A partir de este viernes 7 y hasta el domingo 9 de noviembre, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) del Gobierno Municipal lleva a cabo una jornada intensiva de esterilización gratuita para perros y gatos, como parte de su estrategia para fomentar la tenencia responsable de mascotas y controlar la sobrepoblación animal en la ciudad.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que los médicos veterinarios estarán brindando el servicio este viernes por la tarde en el Centro Comunitario Ampliación Aeropuerto, a partir de las 3:00 p. m., donde se atenderá a las mascotas previamente registradas. Este esfuerzo forma parte del programa permanente de bienestar animal impulsado por el municipio.

- Publicidad - HP1

Para mañana sábado, el equipo de DABA se trasladará a la Escuela Primaria Bucareli 2031, ubicada en la calle Colombia, donde se continuará con las esterilizaciones bajo el mismo esquema de registro previo. Mientras que el domingo 9 de noviembre, la jornada se llevará a cabo en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, en la calle Mármol 460.

Además del procedimiento quirúrgico, durante los tres días se estará aplicando de forma gratuita microchip de identificación a las mascotas, sin necesidad de registro previo. Este dispositivo permite rastrear a los animales en caso de extravío y forma parte de las medidas que impulsa la dependencia para mejorar el control y la protección de los animales domésticos.

Arredondo Salinas recordó que es fundamental cumplir con los requisitos establecidos para que las mascotas puedan ser atendidas de forma segura. Entre ellos se encuentran: estar libres de garrapatas, tener un peso adecuado, gozar de buena salud general, cumplir con un ayuno mínimo de 12 horas y, en el caso de las hembras, no estar lactando.

La directora hizo un llamado a las personas que ya cuentan con cita para que acudan puntualmente con sus mascotas, ya que la esterilización no solo previene camadas no deseadas, sino que también reduce el riesgo de enfermedades y mejora la calidad de vida de los animales. “La esterilización es un acto de amor y responsabilidad”, enfatizó.

Estas jornadas forman parte del calendario de acciones que DABA ha establecido para acercar sus servicios a distintas colonias de Ciudad Juárez, facilitando el acceso a procedimientos veterinarios esenciales para las familias que no cuentan con recursos para acudir a clínicas particulares.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.