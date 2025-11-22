Reafirma Marco Bonilla compromiso con empresarios juarenses en El Paso

Publicidad - LB2 -

Busca fortalecer alianzas transfronterizas para impulsar desarrollo regional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un encuentro celebrado este 22 de noviembre en El Paso, Texas, el alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla Mendoza, sostuvo una reunión con un grupo de empresarios juarenses radicados en Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la colaboración económica binacional y consolidar alianzas que impulsen la competitividad regional dentro del llamado borderplex Chihuahua–Juárez–El Paso.

Durante la reunión, Bonilla presentó su visión para la región como un ecosistema económico integrado, destacando que el crecimiento de este corredor fronterizo depende de la colaboración entre actores públicos y privados de ambos lados de la frontera. “Nuestro compromiso es claro: colaborar, no competir; sumar, no dividir; aportar, no imponer”, expresó el edil, quien reiteró su disposición para trabajar de la mano con quienes impulsan el desarrollo económico desde sus empresas y redes de inversión.

La estrategia del alcalde chihuahuense está enfocada en identificar modelos exitosos de cooperación transfronteriza, así como promover proyectos replicables que puedan beneficiar a municipios de ambos lados. En ese sentido, se subrayó la importancia de que Chihuahua Capital no solo se integre al borderplex como actor pasivo, sino que lidere procesos de innovación y desarrollo económico desde una visión regional.

Bonilla resaltó que las y los empresarios juarenses radicados en El Paso representan un puente natural entre dos culturas y dos sistemas económicos. Muchos de ellos comenzaron con pequeños negocios o empleos en la industria maquiladora y, a través de redes empresariales y oportunidades binacionales, han logrado crecer, profesionalizarse y generar empleos en ambos lados de la frontera. Por ello, dijo, su experiencia es vital para trazar políticas públicas más efectivas y conectadas con la realidad del entorno.

El encuentro también sirvió para profundizar en la comprensión de las necesidades del empresariado transfronterizo, quienes ven en la coordinación entre gobiernos una oportunidad para mejorar el acceso a mercados, simplificar procesos regulatorios y consolidar una infraestructura que favorezca la movilidad de bienes, personas e ideas. La visión compartida es construir un entorno de certidumbre y competitividad que responda a los retos globales desde una escala regional.

Este tipo de reuniones forman parte de una agenda más amplia que Bonilla ha impulsado para posicionar a Chihuahua Capital como una ciudad con liderazgo económico en el norte del país. Su administración busca estrechar vínculos con Ciudad Juárez y El Paso, no solo por cercanía geográfica, sino por la convicción de que el desarrollo económico sostenible se construye con alianzas regionales sólidas, visión de largo plazo y apertura a nuevas formas de colaboración internacional.

