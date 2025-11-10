Reafirma el alcalde Pérez Cuéllar coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad

Publicidad - LB2 -

Participa en la reunión estatal para la Construcción de la Paz y destaca avances en respuesta conjunta contra la violencia en Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, participó este lunes en la reunión ordinaria de la Coordinación Estatal Chihuahua para la Construcción de la Paz, en la que reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad en la frontera.

Durante el encuentro, celebrado en el edificio de Gobierno del Estado “José María Morelos y Pavón”, el alcalde destacó que la colaboración interinstitucional ha sido clave para reducir los índices de violencia en la región norte del estado, especialmente en Ciudad Juárez, donde los esfuerzos conjuntos han mejorado la capacidad de respuesta ante hechos delictivos y han permitido un flujo más eficiente de información entre dependencias.

“Solo con coordinación, confianza y trabajo conjunto podemos consolidar la paz en nuestra frontera”, afirmó Pérez Cuéllar, al tiempo que refrendó su compromiso de mantener una relación sólida con las instancias federales, estatales y militares que participan en las tareas de seguridad pública.

La sesión estuvo encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y contó con la participación de altos mandos militares y funcionarios de los distintos niveles de gobierno, entre ellos el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez; y el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno.

También asistieron el secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila González; los comandantes de la Quinta y 42 Zona Militar, Felipe González Moreno y Jorge Alejandro Gutiérrez Martínez; así como el fiscal federal Ramón Ernesto Badillo Aguilar, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas Salgado.

En el ámbito de inteligencia y programas sociales, participaron el jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia, Armando Juárez Bejarano, y la delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Guadalupe Chávez Jiménez.

Durante la reunión, se presentaron los informes de seguridad, bienestar y salud pública correspondientes a las últimas 24 y 72 horas, en los que se abordaron temas prioritarios como la atención al brote de sarampión detectado recientemente en el estado, así como las acciones para garantizar el bienestar de las personas en situación de movilidad en la región fronteriza.

Al finalizar su participación, el alcalde Pérez Cuéllar reiteró que Ciudad Juárez mantiene un papel estratégico en los esfuerzos por construir la paz en el país, y aseguró que su administración seguirá trabajando de forma estrecha con todas las instancias correspondientes para consolidar una ciudad más segura para todas y todos los juarenses.

