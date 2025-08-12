Movil - LB1 -
    Reabrirá mañana la J+ carriles del Paseo de la Victoria

    Departamento de bacheo repara los carriles abiertos tras fuga de agua potable.

    Ciudad Juárez, Chih .– Mañana miércoles se reabrirán los dos carriles de la Avenida Paseo De la Victoria, que fueron cerrados para la reparación de una fuga de agua potable que realizó en días pasados por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

    La reparación del concreto hidráulico fue por la reposición de la tubería dañada, la cual se encontraba a tres metros de profundidad.

    Lizbeth Chimal, coordinadora del Departamento de Bacheo de la J+, explicó que la intervención fue inmediata una vez terminados los trabajos de agua potable debido a que el paseo De la Victoria es una vialidad primaria, por donde a diario circulan un alto número de vehículos.

    “En este tramo se realizó la reparación de la afectación de la vialidad con 32 metros cuadrados de concreto y también con 10 metros de asfalto que se va a realizar el día de hoy; se hicieron los trabajos a partir del día viernes, se piensa habilitar la vialidad a partir del día de mañana miércoles a la una de la tarde, aproximadamente, para que puedan transitar los vehículos libremente”, explicó Chimal.

    Los dos carriles afectados se encuentran de sur a norte en el paseo De la Victoria a la altura de la calle Marruecos, a una cuadra de la calle Camino Viejo a San José, donde se reparó una línea de pozo de 10 pulgadas.

