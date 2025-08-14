Reabre J+ la vialidad Henry Dunant tras concluir trabajos de bacheo

Publicidad - LB2 -

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, reabrió este jueves la circulación en la avenida Henry Dunant, luego de finalizar la reposición de más de 100 metros de línea de alcantarillado y la rehabilitación del pavimento en esta transitada vialidad, utilizada principalmente por estudiantes universitarios.

Ciudad Juárez, Chih .– Lizbeth Chimal, coordinadora de bacheo de la J+, explicó que el tiempo para reabrir una vialidad no solo depende de concluir la obra, sino también de factores externos, como el clima, debido que no permite el secado del pavimento o concreto.

“Esta obra se inició hace una semana, pero las lluvias nos retrasaron. Una vez que entra a trabajar agua potable, alcantarillado o agua tratada, debemos coordinarnos entre las distintas áreas para concluir y abrir al paso vehicular, esto puede tardar alrededor de una semana”, señaló.

La J+, agradeció a la ciudadanía por su comprensión y paciencia durante las obras, insistiendo en que se diariamente se realizan trabajos para brindar un servicio de calidad a los juarenses.

