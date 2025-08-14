Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 14, 2025 | 17:30
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Reabre J+ la vialidad Henry Dunant tras concluir trabajos de bacheo

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, reabrió este jueves la circulación en la avenida Henry Dunant, luego de finalizar la reposición de más de 100 metros de línea de alcantarillado y la rehabilitación del pavimento en esta transitada vialidad, utilizada principalmente por estudiantes universitarios.

    Ciudad Juárez, Chih .– Lizbeth Chimal, coordinadora de bacheo de la J+, explicó que el tiempo para reabrir una vialidad no solo depende de concluir la obra, sino también de factores externos, como el clima, debido que no permite el secado del pavimento o concreto.

    “Esta obra se inició hace una semana, pero las lluvias nos retrasaron. Una vez que entra a trabajar agua potable, alcantarillado o agua tratada, debemos coordinarnos entre las distintas áreas para concluir y abrir al paso vehicular, esto puede tardar alrededor de una semana”, señaló.

    - Publicidad - HP1

    La J+, agradeció a la ciudadanía por su comprensión y paciencia durante las obras, insistiendo en que se diariamente se realizan trabajos para brindar un servicio de calidad a los juarenses.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Llegaron en el primer semestre a México 47.4 millones de visitantes y 23.4 millones de turistas

    De enero a junio de 2025 también incrementó el gasto de los visitantes en...
    Juárez / El Paso

    Respalda alcalde labor de titular de la SSPM

    Responde alcalde a las criticas del PAN al trabajo de César Omar Muñoz Morales,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.