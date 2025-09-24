Movil - LB1 -
    septiembre 24, 2025 | 16:07
    Juárez / El Paso

    Queda instalado el Consejo Comunitario “Juntos por la Villas”

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Participan más de 50 vecinas y vecinos en la conformación del nuevo consejo.

    Chihuahua, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), acompañó la instalación del Consejo Comunitario “Juntos por la Villas”, con la finalidad de fortalecer la organización vecinal y crear un canal directo para atender las necesidades de la colonia.

    Durante el encuentro participaron más de 50 vecinas y vecinos, quienes expusieron sus principales problemáticas y propuestas para trabajar de manera conjunta con la autoridad estatal.

    Entre los acuerdos establecidos destacan la atención a temas de limpieza y recuperación de espacios públicos, así como la implementación de acciones orientadas a mejorar la seguridad y el entorno comunitario.

    Yovana Vargas, habitante de la colonia e integrante del consejo, destacó que la conformación del grupo representa una oportunidad para organizarse y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de la comunidad.

    Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de colaborar con las colonias de Ciudad Juárez en la construcción de soluciones conjuntas, fomentar la participación ciudadana y la mejora del entorno social.

