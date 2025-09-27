Que se llegue al fondo de las investigaciones, pero con transparencia: Pérez Cuéllar sobre caso de Adán Augusto

Publicidad - LB2 -

“Lo más importante es que las autoridades lleven el caso “hasta el fondo” y definan con claridad si existe responsabilidad”, externó.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Luego de que se diera a conocer que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, recibiera 79 millones de pesos de particulares, mismos que no declaró ante Hacienda, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, pronuncio en que las investigaciones lleguen a fondo, para que se defina si existe alguna responsabilidad.

“Uno de los argumentos que (Adán Augusto) presenta es que si declaró esos ingresos, alrededor de 80 millones de pesos”, mencionó el alcalde.

“Mi opinión es que se llegue al fondo, se investigue, se revise, y si hay algo que responsabilizar, que se aplique la ley, y si no, que también se diga”, expresó el alcalde.

Pérez Cuéllar comentó que no cuenta con elementos para afirmar la culpabilidad o inocencia del líder de los morenistas en el Senado de la República, pero coincidió con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en que el proceso debe resolverse con transparencia.

