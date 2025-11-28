Publica Educación Municipal listado de 214 escuelas que recibirán mobiliario en Juárez

Publicidad - LB2 -

La convocatoria “Mi escuela, mi espacio seguro” beneficiará a planteles de todos los niveles básicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación del Municipio de Juárez dio a conocer el listado de 214 escuelas públicas que serán beneficiadas con la entrega de mobiliario escolar como parte de la convocatoria “Mi escuela, mi espacio seguro”. El anuncio, realizado este viernes, representa un avance significativo en la mejora de las condiciones físicas de planteles de nivel básico en la ciudad, incluyendo preescolares, primarias, secundarias y Centros de Atención Múltiple (CAM).

Guillermo Alvídrez Olivas, titular de la dependencia, informó que las escuelas seleccionadas recibirán paquetes que incluyen pizarrones, mesabancos y mesas escolares. Estos insumos se entregarán en coordinación directa con los directores de los planteles, quienes serán contactados vía telefónica por personal de la Dirección para establecer fechas y logística de entrega.

La lista completa de escuelas beneficiadas está disponible para consulta pública a través de la página oficial de Facebook de la Dirección de Educación Municipal, en el enlace www.facebook.com/EducacionCdJuarez, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y permitir que las comunidades escolares conozcan los resultados de esta convocatoria.

Alvídrez subrayó que este programa responde al compromiso del alcalde Cruz Pérez Cuéllar de mejorar los entornos educativos en la ciudad. Explicó que dotar de mobiliario adecuado a las escuelas forma parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura escolar y dignificar los espacios en los que niñas, niños y adolescentes desarrollan su aprendizaje.

Con esta nueva entrega, el número total de escuelas beneficiadas desde el inicio del programa asciende a 408 planteles, lo que representa una inversión acumulada de 22.7 millones de pesos por parte del Gobierno Municipal. La iniciativa tiene como objetivo reducir las carencias materiales en aulas y garantizar ambientes adecuados para la enseñanza.

La Dirección de Educación reiteró que continuará promoviendo esquemas de colaboración con las comunidades educativas y lanzó un llamado a los planteles que no resultaron beneficiados en esta edición para estar pendientes de futuras convocatorias.

El programa “Mi escuela, mi espacio seguro” forma parte de las acciones prioritarias del gobierno municipal para fortalecer el tejido social a través de la educación.

