Proyectan mejorar las instalaciones del Biblioavión en 2026

Buscan rehabilitar el teatro al aire libre, juegos infantiles y mobiliario para comodidad de los visitantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de mejorar la infraestructura y ampliar la experiencia educativa de las y los visitantes, autoridades municipales realizaron una visita al Biblioavión, donde se proyectan diversas obras de rehabilitación que podrían concretarse durante el Ejercicio Fiscal 2026. La intención es optimizar tanto los espacios interiores como las áreas recreativas de este centro educativo interactivo.

El recorrido fue encabezado por los regidores Jorge Marcial Bueno Quiroz y José Mauricio Padilla, integrantes de la Comisión Edilicia de Educación, acompañados por el director de Educación del Municipio, Guillermo Alvídrez Olivas. Durante la visita evaluaron el estado actual del inmueble y revisaron el avance de varios proyectos enfocados en el mejoramiento de las condiciones estructurales y de uso del sitio.

Entre las acciones contempladas está la instalación de un domo para cubrir el teatro al aire libre, lo que permitirá continuar con actividades escénicas incluso durante las temporadas de calor extremo. También se considera la rehabilitación de los juegos infantiles, así como la renovación del mobiliario urbano como bancas y mesas, con el fin de hacer más cómodo el espacio para familias y grupos escolares.

Además de ser una biblioteca adaptada dentro de un avión Boeing 737, el Biblioavión incluye un simulador de vuelo que brinda a los usuarios, en su mayoría niñas y niños, una experiencia lúdica y educativa sobre el mundo de la aviación. Estos elementos han hecho del lugar una opción atractiva para visitas escolares y actividades comunitarias.

Según datos proporcionados por el coordinador del Biblioavión, Alberto Santoyo Zavala, el recinto recibe entre tres mil y cuatro mil visitantes cada mes. Por ello, se espera que las mejoras proyectadas contribuyan a aumentar esta cifra, al ofrecer condiciones más adecuadas para la realización de actividades al aire libre durante todo el año.

Las autoridades municipales señalaron que estos trabajos se encuentran considerados dentro del presupuesto asignado a la Dirección de Educación para el próximo año. Asimismo, reiteraron la disposición de la Comisión Edilicia para acompañar y dar seguimiento a las inversiones necesarias, con la finalidad de fortalecer el aprovechamiento de este espacio.

Las instituciones educativas y organizaciones comunitarias interesadas en programar visitas pueden comunicarse a los números telefónicos 656-711-0600 y 656-711-8567 para agendar su recorrido. El Biblioavión tiene capacidad para recibir hasta 120 niñas y niños en su interior, consolidándose como una de las iniciativas más singulares en materia de fomento a la lectura y divulgación científica en Ciudad Juárez.

