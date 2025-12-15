Proyectan construcción de una preparatoria en el suroriente y un CECI en Anapra

Publicidad - LB2 -

Anuncios se derivan de la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que, como resultado de la visita reciente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se proyecta la construcción de un nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Anapra, así como una preparatoria en el suroriente de la ciudad, ambas con respaldo del Gobierno Federal.

El alcalde explicó que el Gobierno de México impulsa de manera prioritaria el modelo de Centros de Educación y Cuidado Infantil, con la meta de concluir el sexenio con mil CECI en operación en todo el país, como parte de la política nacional de bienestar y apoyo a las familias trabajadoras.

En el caso de Ciudad Juárez, señaló que los CECI actualmente en construcción tienen previsto iniciar operaciones en marzo de 2026, ampliando la cobertura de servicios de cuidado y educación temprana en la ciudad.

Respecto al nuevo CECI proyectado para Anapra, Pérez Cuéllar indicó que ya se localizó un terreno para su edificación y que en los próximos días se darán a conocer mayores detalles sobre el arranque del proyecto.

Con esta nueva obra, explicó, Ciudad Juárez contará con 13 espacios de este tipo, de los cuales seis corresponden al IMSS, cinco al sector maquilador y dos serán operados por el Municipio, consolidando a la frontera como uno de los principales polos del modelo CECI a nivel nacional.

En cuanto a la preparatoria proyectada para el suroriente, el presidente municipal informó que el Ayuntamiento se encuentra en la búsqueda de un predio, preferentemente de propiedad municipal, para facilitar su construcción con recursos federales, con el objetivo de ampliar la oferta educativa en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la ciudad.

El alcalde subrayó que estos proyectos reflejan la coordinación entre el Municipio y el Gobierno de México, y responden a necesidades prioritarias en educación y cuidado infantil para las familias juarenses.

