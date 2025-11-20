Protestan maestros de la Sección 42 del SNTE durante desfile de la Revolución Mexicana en Juárez

Publicidad - LB2 -

Docentes exigieron la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 con mensajes dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En el marco del desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, un grupo de maestros pertenecientes a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) irrumpió en el acto cívico para manifestarse en contra de la Ley del ISSSTE aprobada en 2007, y lanzar consignas dirigidas a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

La protesta fue protagonizada por alrededor de 30 docentes, todos derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes portaban mantas y pancartas donde exigían la derogación de la reforma de pensiones que, según señalan, ha perjudicado gravemente su derecho a una jubilación digna.

Con consignas como “¡Abrogación ya!” y mensajes directos a la mandataria federal, los maestros se sumaron al desfile que recorría la calle Independencia, causando sorpresa entre los asistentes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal intentaron inicialmente impedir el ingreso de los manifestantes al contingente oficial, pero tras breves momentos de tensión, se les permitió continuar, bajo vigilancia a distancia por parte de las fuerzas del orden.

La intervención transcurrió sin mayores incidentes, y no se reportaron altercados ni interrupciones significativas en el desarrollo del desfile.

La Ley del ISSSTE, modificada en 2007 durante la administración de Felipe Calderón, introdujo un nuevo esquema de cuentas individuales para los trabajadores al servicio del Estado, en sustitución del sistema solidario de reparto.

Desde entonces, diversas organizaciones sindicales han señalado que dicha reforma vulnera los derechos laborales adquiridos, especialmente en lo referente al cálculo de pensiones, años de servicio y edad de retiro.

Este tipo de manifestaciones han sido recurrentes en los últimos años, pero su aparición en actos públicos de gran visibilidad, como el desfile del 20 de noviembre, refleja la persistencia del descontento magisterial frente a un tema que sigue sin resolverse en el ámbito legislativo.

Los docentes insisten en que no buscan afectar el orden ni politizar la conmemoración, sino aprovechar el espacio para visibilizar una demanda que consideran justa y urgente.

La participación de los maestros generó reacciones mixtas entre los asistentes: algunos aplaudieron la valentía de alzar la voz en un evento oficial, mientras que otros manifestaron incomodidad por la irrupción en una celebración cívica.

Sin embargo, la protesta logró llamar la atención mediática y colocar de nuevo en la agenda pública la discusión sobre el futuro del sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

