Propone regidora María Adame hacer del “Mercado Juárez” la “Plaza del Burrito”

Considera alcalde atractivo el proyecto, sin embargo, de momento descarta cualquier inversión en el inmueble que se encuentra inhábil desde el 2022.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La regidora María Dolores Adame mostró su interés de hacer del Mercado Juárez la “Plaza del Burrito”, sin embargo, de entrada, el alcalde descartó cualquier inversión en el lugar inhábil desde el 2022, cuando Protección Civil Municipal dictamino que el inmueble representaba un riesgo para locatarios y visitantes.

La regidora, dijo que esta en desarrollo un análisis sobre el proyecto para ver su factibilidad.

El objetivo es crear un espacio que reúna a negocios dedicados a la venta de este alimento, además de permitir a los visitantes conocer la cultura de esta región.

Dolores Adame, indicó que la propuesta para colocar la Plaza del Burrito, es el Mercado Juárez.

Luego de calificar el proyecto como algo atractivo, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, indicó que en este momento no es rentable invertir en el Mercado Juárez.

Dijo que aún no conoce el proyecto, pero si se trata de realizarla en la plaza como tal, al exterior, podría desarrollarse.

