Propone Claudia Sheinbaum eliminar el fuero de diputados y senadores

Publicidad - LB2 -

“La Presidenta no tiene fuero, tampoco deberían tenerlo diputados y senadores”, afirmó.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se declaró en favor de eliminar el fuero a legisladores, tanto a diputados como a senadores.

Al respecto, dijo que este tema está considerado en la Reforma Electoral que presentará en enero del 2026.

- Publicidad - HP1

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria señaló que su propuesta será presentada ante la Comisión Presidencial encargada de integrar el paquete de reformas.

“La Presidenta no tiene fuero, tampoco deberían tenerlo diputados y senadores”, afirmó.

Explicó que la intención es que la reforma entre en vigor para la próxima elección federal, de acuerdo con lo que defina la comisión en función de las propuestas recibidas.

El pasado 3 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dirigida por Pablo Gómez Álvarez, quien dejó su cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda.

Este nuevo órgano tendrá como misión principal revisar a fondo el sistema electoral y de partidos en el país, así como diseñar una reforma legislativa acorde con los tiempos actuales, centrada en la democracia y en la participación del pueblo, según lo informado por La presidencia, en su momento.

A decir de la presidenta, la Reforma Electoral será enviada en enero del 2026 al legislativo para su revisión y posteriormente su posible aprobación para que entre en vigor en el proceso del 2027.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.