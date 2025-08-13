Movil - LB1 -
    agosto 13, 2025 | 12:03
    Propone Alcalde de Columbus fortalecer la cooperación económica regional en Ciudad Juárez

    POR Redacción ADN / Agencias
    El alcalde de Columbus, Nuevo México, Phillip Skinner, tuvo un encuentro con el Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en el que destacó la importancia de estrechar la colaboración entre ambas localidades y con el estado de Chihuahua para impulsar el desarrollo económico en la región fronteriza.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante la plática, Skinner expresó su satisfacción por la cordialidad y apertura del edil juarense.

    “Me impresionó mucho lo genuino y cálido que es como persona. Fue un verdadero placer conocerlo”, comentó.

    El alcalde estadounidense adelantó que invitará formalmente a Pérez Cuéllar a visitar Columbus como parte de los esfuerzos para fortalecer la relación binacional.

    Asimismo, señaló que uno de los temas a profundizar es la creación de estrategias conjuntas para el desarrollo económico regional, reconociendo que la cooperación con Chihuahua es clave para el crecimiento de su comunidad.

