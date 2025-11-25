Pronostican baja temperatura en Ciudad Juárez durante los próximos días

Publicidad - LB2 -

Protección Civil mantiene advertencia por frío; llaman a proteger a población vulnerable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que se mantiene activa una advertencia por temperaturas mínimas bajas, que se extenderá a lo largo de esta semana, debido al descenso térmico que afecta a la región fronteriza. Este martes 25 de noviembre se prevé una temperatura máxima de 19 grados centígrados, mientras que por la noche se espera que el termómetro baje hasta los 6 grados.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia, el cielo permanecerá mayormente despejado durante el día y la noche, con vientos que oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, alcanzando rachas de hasta 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, entre 0 y 3 por ciento, por lo que no se prevén precipitaciones en el corto plazo.

El miércoles se pronostica un clima similar, con ambiente soleado, temperatura máxima de 18 grados centígrados y mínima nuevamente de 6 grados. Las condiciones de viento y cielo despejado continuarán, mientras persiste la recomendación de tomar precauciones ante el frío, particularmente durante las primeras horas del día y en la noche.

Para el jueves, se anticipa una ligera recuperación térmica, con una máxima de 19 grados y una mínima de 8 grados centígrados. A pesar de este leve aumento, Protección Civil reiteró el llamado a no bajar la guardia, ya que los valores seguirán siendo considerados bajos, especialmente en comparación con los promedios habituales para esta época del año.

Las autoridades municipales subrayaron la importancia de extremar cuidados con la población más vulnerable ante estas condiciones climáticas, como niñas, niños, personas adultas mayores y personas en situación de calle. Asimismo, se pide evitar el uso de anafres o calentones de combustión sin ventilación adecuada en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

También se recomendó vestir en capas, cubrirse adecuadamente al salir de casa, y procurar mantenerse hidratado. Protección Civil continúa realizando recorridos para identificar a personas sin resguardo y canalizarlas a los albergues temporales habilitados en coordinación con otras dependencias municipales y organizaciones de asistencia social.

El municipio invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al número 911 o a través de la aplicación digital “Marca el Cambio”, que permite alertar directamente a las autoridades en casos de riesgo.

