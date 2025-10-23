Promueven regidores y DIF beneficios para las personas adultos mayores

Publicidad - LB2 -

Regidores de las comisiones de Atención a las Personas Mayores y la de Familia y Asistencia Social, se reunieron con personal del DIF para iniciar con los trabajos del proyecto Cambia tu mundo, que está enfocado para beneficiar a las personas adultos mayores.

Ciudad Juárez, Chih .- Nubia Rodríguez, titular de la Coordinación de Atención para la Personas Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), comentó que el objetivo del proyecto es impartir una serie de talleres con la finalidad de dignificar a las personas mayores, que se mantengan productivas y darles más valor en la sociedad.

Dijo que en la primera edición de este programa capacitaron a 160 personas, quienes están adheridos a los Comités de Personas Adultos Mayores del DIF, pero ahora se planea aumentar el número de beneficiados, ya que las charlas se pretenden abrir a toda la comunidad.

El objetivo de estos talleres es ofrecer herramientas y visiones diferentes sobre las personas adultas, que tengan herramientas para que mejoren su liderazgo y autoestima.

Destacó que se busca cambiar paradigmas que por décadas están arraigados en la sociedad, dejar de ver a este sector de la población como personas que sólo están para hacer la comida, cuidar a los nietos o que sólo pueden ver la televisión.

“Queremos que su envejecimiento sea saludable, que estén acompañados y dejarlos fuera de esa percepción de sólo ser cuidadores del hogar”, afirmó.

Dio a conocer que actualmente se está preparando la convocatoria y una vez que se tenga lista se dará a conocer a través de los medios de comunicación y del perfil de Facebook del DIF y de la presidenta de la institución, Rubí Enríquez.

En esta reunión participaron las regidoras Sandra García Ramos, Mireya Porras Armendáriz, Dina Salgado Sotelo y Martha Patricia Mendoza Rodríguez.

