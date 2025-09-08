Promueven IMM y Médicos Sin Fronteras salud mental con enfoque participativo

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de promover el acceso a la salud mental de las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en coordinación con la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), llevó a cabo un diagnóstico participativo con las usuarias de la unidad Riberas del Bravo.

Ciudad Juárez, Chih .- A través del diagnóstico participativo “Comunidades primero”, realizado por el equipo de MSF, es posible identificar la manera en que las mujeres perciben y cuidan de su salud mental y física, especialmente en contextos de violencia.

Esta información permite conocer sus prácticas y necesidades específicas, de manera que el equipo del IMM reconozca las áreas de oportunidad para el diseño de estrategias de intervención más enfocadas y sostenibles.

“Con esta metodología se busca promover la participación activa de las usuarias, a través de los grupos focales escuchamos sus necesidades y después trabajamos de manera conjunta en la construcción de soluciones”, explicó la coordinadora de las Unidades de Atención Especializada, Silvia Chávez Fernández.

Asimismo, agregó que la participación del Instituto Municipal de las Mujeres en el diagnóstico es fundamental para la integración de la perspectiva de género en la construcción de estrategias integrales en atención a la salud mental.

