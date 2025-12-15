Movil - LB1A -
    diciembre 15, 2025 | 15:35
    Promueve SSPM prevención de la omisión de cuidados mediante pláticas a padres de familia

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Agentes municipales refuerzan la responsabilidad parental en instituciones educativas de Ciudad Juárez

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) impartió una plática preventiva dirigida a madres y padres de familia en la escuela católica CEMYP, con el objetivo de fortalecer la conciencia sobre la omisión de cuidados y la responsabilidad parental.

    Durante la actividad, agentes municipales expusieron la importancia de brindar atención, supervisión y acompañamiento adecuados a niñas, niños y adolescentes, así como las consecuencias legales y sociales que pueden derivarse del incumplimiento de estas obligaciones.

    Asimismo, se destacó el papel fundamental de la familia en la construcción de entornos seguros, mediante la promoción de valores, una comunicación efectiva y acciones de cuidado que contribuyan al desarrollo integral de las y los menores y a la prevención de situaciones de riesgo.

    La SSPM informó que estas pláticas forman parte de las acciones permanentes que realiza la Dirección de Prevención Social en instituciones educativas de la ciudad, con el propósito de reforzar la participación de madres y padres en la protección y bienestar de sus hijas e hijos.

    Con estas actividades, la corporación reafirma su compromiso de continuar impulsando estrategias preventivas que fortalezcan la convivencia familiar y contribuyan a la construcción de una comunidad más segura en Ciudad Juárez.

