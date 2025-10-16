Movil - LB1A -
octubre 16, 2025
    octubre 16, 2025 | 16:07
    Promueve SSPM la cultura de la prevención digital en estudiantes de preparatoria

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección Operativa y su área de Prevención Social, impartió una plática preventiva en la preparatoria Guerreros CBTCJ, enfocada en los riesgos y responsabilidades del uso de Internet.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante la charla, agentes municipales destacaron la importancia de navegar de forma segura, evitar compartir información personal y reconocer posibles conductas de riesgo en redes sociales, como el acoso digital, fraudes o el contacto con desconocidos.

    Estas acciones buscan fomentar en la comunidad estudiantil una cultura de prevención digital, fortaleciendo la conciencia sobre los peligros del entorno virtual y promoviendo un uso responsable de la tecnología.

    La SSPM continuará reforzando la seguridad y la prevención en distintas instituciones educativas, brindando orientación a los estudiantes para que desarrollen hábitos digitales seguros y responsables.

    Con ello, la corporación reafirma su compromiso de impulsar programas educativos que fortalezcan la protección y el bienestar de la comunidad juarense.

