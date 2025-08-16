Promueve Parque Central acciones para el bienestar animal y la educación ambiental

Publicidad - LB2 -

En el Parque Central se realizó la Mesa de Trabajo “Conservación y Manejo de la Fauna”, con la participación de representantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), colectivos ciudadanos, personal técnico del parque y público en general.

Ciudad Juárez, Chih .- La jornada fue encabezada por Isaac Miramontes, encargado del área de Fauna del recinto, quien dirigió el desarrollo de temas clave relacionados con el bienestar animal, la educación ambiental y la participación comunitaria en la conservación ecológica.

Durante la mesa de trabajo, los asistentes dialogaron, compartieron experiencias y presentaron propuestas en torno a cinco ejes estratégicos:

Manejo de conflictos entre humanos y fauna

Educación ambiental comunitaria

Manejo ético y reubicación de fauna

Control de especies exóticas o invasoras

Este ejercicio participativo permitió identificar retos y oportunidades en el manejo de fauna dentro del parque, que alberga una amplia diversidad biológica, que incluye aves migratorias, reptiles, mamíferos, peces y otros organismos de alto valor ecológico.

Gracias al compromiso de los asistentes y a la colaboración entre distintos sectores, esta mesa de trabajo sentó las bases para la construcción de estrategias integrales y sostenibles que fortalezcan la conservación urbana desde un enfoque ético y comunitario.

