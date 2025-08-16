Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 16, 2025 | 16:44
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Promueve Parque Central acciones para el bienestar animal y la educación ambiental

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    En el Parque Central se realizó la Mesa de Trabajo “Conservación y Manejo de la Fauna”, con la participación de representantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), colectivos ciudadanos, personal técnico del parque y público en general.

    Ciudad Juárez, Chih .- La jornada fue encabezada por Isaac Miramontes, encargado del área de Fauna del recinto, quien dirigió el desarrollo de temas clave relacionados con el bienestar animal, la educación ambiental y la participación comunitaria en la conservación ecológica.

    Durante la mesa de trabajo, los asistentes dialogaron, compartieron experiencias y presentaron propuestas en torno a cinco ejes estratégicos:

    • Monitoreo e inventario de fauna

      - Publicidad - HP1

    • Manejo de conflictos entre humanos y fauna

    • Educación ambiental comunitaria

    • Manejo ético y reubicación de fauna

    • Control de especies exóticas o invasoras

    Este ejercicio participativo permitió identificar retos y oportunidades en el manejo de fauna dentro del parque, que alberga una amplia diversidad biológica, que incluye aves migratorias, reptiles, mamíferos, peces y otros organismos de alto valor ecológico.

    Gracias al compromiso de los asistentes y a la colaboración entre distintos sectores, esta mesa de trabajo sentó las bases para la construcción de estrategias integrales y sostenibles que fortalezcan la conservación urbana desde un enfoque ético y comunitario.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Anuncia JASP arranque del programa “Maximizando Impactos 2025-2027” en Delicia

    La Junta de Asistencia Social y Privada del Gobierno del Estado (JASP), en colaboración...
    Estado

    Mantiene Chihuahua liderazgo nacional en producción de nuez pecana

    Con el apoyo del Gobierno del Estado, productores locales cerraron el año pasado con...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.