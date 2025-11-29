Promueve Municipio a Ciudad Juárez como referente deportivo en Campeonato Mundial SOCCA

Publicidad - LB2 -

La ciudad fue presentada como destino para el turismo deportivo y cultural ante representantes de más de 30 países.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de una estrategia de proyección internacional, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez participó este sábado en la inauguración del Campeonato Mundial SOCCA de fútbol rápido, donde fue promovida como una ciudad fronteriza con vocación deportiva, cultural y de oportunidades. En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, asistió como invitada especial a la Asamblea de la Federación Internacional de Socca (ASC International Socca Federation).

Durante su intervención ante representantes de 32 países reunidos en el marco del torneo, Morales Medina presentó un video institucional en el que destacó a Ciudad Juárez como una urbe resiliente, enérgica y hospitalaria, subrayando su carácter binacional y su papel como punto de encuentro de culturas. Invitó a los asistentes a conocer la ciudad y explorar sus atractivos tanto deportivos como turísticos.

- Publicidad - HP1

El Campeonato Mundial SOCCA reúne a selecciones de fútbol rápido de todo el mundo, consolidándose como un evento de talla internacional que promueve el deporte como herramienta de integración juvenil y convivencia global. En ese contexto, Sergio Ibarra, presidente para América de la Federación Internacional, elogió la relevancia del torneo y su capacidad para inspirar a nuevas generaciones a través del fútbol.

Morales Medina resaltó que el deporte tiene el poder de romper barreras, generar comunidad y fomentar valores de inclusión. “La grandeza de Ciudad Juárez está en su gente: cálida, fuerte y siempre dispuesta a recibir con los brazos abiertos a quienes la visitan”, expresó, al tiempo que subrayó la importancia del turismo deportivo como motor de desarrollo económico y social.

En su mensaje, también recordó que la actual administración municipal ha priorizado la inversión en infraestructura deportiva. Mencionó proyectos como la rehabilitación del Estadio 20 de Noviembre y la construcción del Estadio 8 de Diciembre, como parte de un esfuerzo integral por ofrecer espacios dignos para la práctica del deporte y el desarrollo de la juventud juarense.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez con la Federación SOCCA y con el impulso a actividades que fortalezcan el tejido social. “Somos aliados permanentes del deporte y la juventud; trabajamos para crear espacios de formación, convivencia y oportunidades reales”, indicó.

En el evento también estuvieron presentes Peter Spacey, presidente de la Federación Internacional de SOCCA; David Leone, portero de la selección mexicana; así como representantes de distintas delegaciones y organizaciones deportivas, en lo que marcó el inicio de una nueva edición del campeonato, enfocado en unir culturas por medio del fútbol.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.