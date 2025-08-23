Movil - LB1 -
    Promueve Movimiento Ciudadano “Del Silencio al Poder”, entre mujeres juarenses

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    La jornada se lleva a efecto con la asistencia de mujeres habitantes de distintas colonias y sectores sociales, reflejando la diversidad de realidades que viven en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La delegada estatal de Mujeres en Movimiento, Tania Ibarra, encabezó la jornada de capacitación “Del silencio al poder”, que este sábado la dirigencia Estatal de MC llevó a efecto con la finalidad de fortalecer la participación política de las mujeres juarenses.

    “La comunicación y la capacitación son herramientas clave para transformar realidades”, expuso.

    La jornada se llevará a cabo con la asistencia de mujeres provenientes de distintas colonias y sectores sociales, reflejando la diversidad de realidades que viven en Ciudad Juárez.

    El objetivo central es empoderar a las mujeres, dotarlas de herramientas de comunicación y fomentar su liderazgo en la política local.

    ”Este esfuerzo es un paso más para que su voz se traduzca en poder y transformación”, concluyó Ibarra.

