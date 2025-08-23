Promueve Movimiento Ciudadano “Del Silencio al Poder”, entre mujeres juarenses

Publicidad - LB2 -

La jornada se lleva a efecto con la asistencia de mujeres habitantes de distintas colonias y sectores sociales, reflejando la diversidad de realidades que viven en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La delegada estatal de Mujeres en Movimiento, Tania Ibarra, encabezó la jornada de capacitación “Del silencio al poder”, que este sábado la dirigencia Estatal de MC llevó a efecto con la finalidad de fortalecer la participación política de las mujeres juarenses.

“La comunicación y la capacitación son herramientas clave para transformar realidades”, expuso.

- Publicidad - HP1

La jornada se llevará a cabo con la asistencia de mujeres provenientes de distintas colonias y sectores sociales, reflejando la diversidad de realidades que viven en Ciudad Juárez.

El objetivo central es empoderar a las mujeres, dotarlas de herramientas de comunicación y fomentar su liderazgo en la política local.

”Este esfuerzo es un paso más para que su voz se traduzca en poder y transformación”, concluyó Ibarra.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.