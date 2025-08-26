Promueve Juan Carlos Loera audiencias públicas para legislar de la mano del pueblo

Publicidad - LB2 -

El senador rindió informe en Ciudad Juárez e impulsa iniciativas con impacto directo en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, inició en Ciudad Juárez una gira estatal para rendir su Informe de Actividades Legislativas del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, con un formato inédito de cinco asambleas ciudadanas que recorrerán desde la frontera hasta el municipio serrano de Morelos.

Durante su mensaje en la frontera, Loera subrayó su compromiso con las y los juarenses, destacando su gestión en la revisión federal del proyecto de puente elevado en la avenida Vicente Guerrero, la participación en reuniones binacionales ante el cierre del cruce Córdova-Américas y la promoción de sanciones más severas contra el tráfico hormiga de armas. También mencionó la gestión para agilizar apoyos institucionales a familias afectadas por las lluvias torrenciales de junio.

El legislador explicó que desde la Comisión que encabeza se impulsaron audiencias públicas tanto en ciudades fronterizas de México como en Estados Unidos, con la finalidad de escuchar a migrantes, empresarios y comunidades locales. Aseguró que este modelo busca dotar de mayor sensibilidad a la labor legislativa y garantizar que las decisiones respondan a las necesidades reales de quienes habitan la frontera.

En materia de productividad legislativa, informó que de septiembre a la fecha participó en todas las votaciones del Pleno, equivalentes a más de 420 horas de trabajo, además de asistir a las 80 sesiones y reuniones de las siete comisiones que integra. Intervino 41 veces en tribuna y promovió 13 Puntos de Acuerdo, nueve de ellos directamente vinculados con temas de Chihuahua.

En el evento estuvo acompañado por la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, y las senadoras Beatriz Robles y Malú Micher. Granados destacó el papel de Loera como referente de la Cuarta Transformación en el estado, mientras que Micher reconoció su labor en la defensa de reformas para garantizar una vida libre de violencias.

La gira legislativa continuará este martes en Ciudad Juárez, el miércoles 27 en Ascensión, el viernes 29 en la capital del estado y concluirá el 6 de septiembre en Morelos, en la Sierra Tarahumara.

Entre los mensajes que compartió, Loera afirmó: “Hay mucho por hacer y tenemos iniciativas pendientes, así que les invito a sumarse. Cambiemos lo que hace falta para que en nuestra ciudad haya desarrollo económico, productividad, crecimiento y se acaben las injusticias, aquí en Ciudad Juárez donde empieza la patria”.

Línea de tiempo:

Puntos de Acuerdo impulsados por Juan Carlos Loera

Septiembre 2024 – Agosto 2025

1. Septiembre 2024

Solicitud al Gobierno Federal para revisar la construcción del puente elevado en la avenida Vicente Guerrero, Ciudad Juárez. (Impacto en Chihuahua)

2. Octubre 2024

Punto de Acuerdo para que la SRE y la SE elaboraran un plan emergente ante el cierre del puente fronterizo Córdova-Américas. (Impacto en Chihuahua)

3. Noviembre 2024

Exhorto para incluir sanciones más severas al tráfico hormiga de armas en la frontera norte. (Impacto en Chihuahua)

4. Diciembre 2024

Gestión de apoyos institucionales para damnificados por lluvias torrenciales en Ciudad Juárez. (Impacto en Chihuahua)

5. Enero 2025

Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes atienda infraestructura carretera en la Sierra Tarahumara. (Impacto en Chihuahua)

6. Febrero 2025

Exhorto para fortalecer la presencia institucional en materia de seguridad en municipios fronterizos de Chihuahua. (Impacto en Chihuahua)

7. Marzo 2025

Punto de Acuerdo para agilizar programas de apoyo a migrantes en tránsito por la frontera norte.

8. Abril 2025

Gestión para incluir a Chihuahua en la declaratoria de emergencia hídrica y garantizar recursos federales extraordinarios. (Impacto en Chihuahua)

9. Mayo 2025

Punto de Acuerdo para garantizar recursos a programas de apoyo al campo en estados del norte.

10. Junio 2025

Solicitud al Gobierno Federal para ampliar la cobertura del programa de salud IMSS-Bienestar en comunidades rurales de Chihuahua. (Impacto en Chihuahua)

11. Julio 2025

Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Energía y la CRE fortalezcan esquemas de tarifas diferenciadas en zonas de alto consumo eléctrico en la frontera.

12. Agosto 2025

Punto de Acuerdo para dar seguimiento al plan de infraestructura en cruces fronterizos de Chihuahua, incluyendo Santa Teresa y Zaragoza. (Impacto en Chihuahua)

13. Agosto 2025

Punto de Acuerdo para atender, con enfoque binacional, la protección de migrantes en cruces internacionales.

En total:

13 Puntos de Acuerdo impulsados.

9 con impacto directo en Chihuahua (infraestructura, migración, salud, seguridad, agua y comercio transfronterizo).

