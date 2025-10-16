Promueve IMM reflexión sobre economía de los cuidados

Publicidad - LB2 -

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), por cada 100,000 mujeres, 86,971 realizan trabajo doméstico y de cuidados. Entre las actividades asociadas al cuidado se incluyen la crianza de las hijas e hijos, el acompañamiento de personas adultas mayores o con discapacidad, llevar a familiares a las citas médicas, hacer las compras de la despensa, cocinar y otras tareas relacionadas con el quehacer y la limpieza del hogar.

Ciudad Juárez, Chih .- En muchas de las ocasiones, este trabajo no es reconocido como tal; suele ser invisibilizado, devaluado y no remunerado. Incluso, cuando es reconocido, como en el caso de los servicios de limpieza, asistencia de personas o de cuidado infantil, suelen ser empleos sin acceso a los derechos laborales básicos.

Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) resalta la importancia de analizar el funcionamiento de la economía, la distribución de los cuidados y el trabajo del hogar desde un enfoque feminista y con perspectiva de género.

Al respecto, Elvira Urrutia Castro, directora general del IMM, comentó: “Es muy común escuchar a las niñas y a los niños decir que su mamá no trabaja, que se dedica al hogar, pero la realidad es que todas las actividades que se hacen en la casa permiten el funcionamiento de otras tareas. Por ejemplo, lavar la ropa para que la pareja vaya al trabajo con el uniforme limpio, hacer el desayuno y el lonche para que los y las hijas asistan a la escuela, y hasta la administración financiera del hogar que implica una carga mental para ellas”.

Además, agregó que en México, el trabajo del hogar y de cuidados no remunerados equivale a 8.4 billones de pesos, de los cuales, el 71.5% es realizado por las mujeres y el 28.5% es llevado a cabo por los hombres. Es decir, si las labores fueran remuneradas, de acuerdo con el INEGI las mujeres percibirían un ingreso mensual estimado de 7,248 pesos.

“Desde las instituciones, y atendiendo la indicación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tenemos la responsabilidad de desarrollar políticas públicas de cuidados que favorezcan la distribución equitativa del trabajo del hogar y, a su vez, faciliten la conciliación entre la vida familiar y laboral de las personas. También debemos promover un cambio cultural que transforme los estereotipos de género entorno a los cuidados”, puntualizó Urrutia Castro.

Aunado a ello, extendió la invitación para escuchar la cápsula informativa “Todas Nosotras”, una producción del IMM en colaboración con Alternativa 100.3 FM, donde las integrantes del Instituto Gizéh Beltrán del Río y Osiris Muñoz Hernández profundizaron sobre el tema de la economía de los cuidados.

