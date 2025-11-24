Promueve IMM el uso de evidencia en campañas informativas sobre violencia de género

Publicidad - LB2 -

La charla se dirigió a estudiantes de la UACJ como parte de los 16 Días de Activismo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de los 16 Días de Activismo por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) ofreció una charla dirigida a estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con el objetivo de promover el uso de investigación basada en evidencia para el diseño de campañas informativas y estrategias de concientización social.

La actividad, realizada con estudiantes de la materia de Marketing Social, fue impartida por Angélica López Muñoz, encargada del área de Investigación del IMM, quien subrayó la importancia de que futuras y futuros profesionales comprendan la relación entre la comunicación social y los derechos humanos, especialmente en contextos como el de Ciudad Juárez, donde la violencia de género ha sido una problemática persistente.

Durante la charla, López Muñoz explicó que la investigación con enfoque de género permite orientar campañas más efectivas y responsables, ya que parte de la realidad vivida por mujeres y niñas, particularmente en temas como el acceso seguro al espacio público, la discriminación, y las violencias estructurales. “Los datos y estudios no solo sirven para sustentar mensajes, sino también para diseñar intervenciones que generen un impacto positivo y duradero”, señaló.

Asimismo, se abordó la importancia de que quienes se dedican al marketing social reconozcan su papel como generadores de mensajes que pueden reproducir o transformar imaginarios culturales. En este sentido, el IMM destacó que el desarrollo de campañas informativas debe ir más allá de lo visual y considerar la evidencia empírica, el contexto local y el respeto a los derechos de las personas a quienes se dirigen.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de análisis de los estudiantes y su sensibilidad ante los desafíos sociales contemporáneos, entre ellos la necesidad de construir entornos seguros y equitativos. “Comprender la evidencia es una herramienta esencial para el diseño de estrategias que contribuyan a erradicar la violencia y promover relaciones más igualitarias”, apuntó López Muñoz.

La charla forma parte de una serie de actividades que el IMM ha organizado durante este periodo de activismo global, las cuales incluyen talleres, foros, exposiciones y jornadas de reflexión en distintos espacios educativos, comunitarios e institucionales.

Finalmente, el Instituto Municipal de las Mujeres reiteró su compromiso de continuar promoviendo el conocimiento con perspectiva de género en distintos sectores, especialmente entre jóvenes universitarios, quienes desempeñarán un papel clave en la transformación cultural necesaria para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

