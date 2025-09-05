Promoverá Alcalde que la importación de vehículos tenga bajo costo

Publicidad - LB2 -

Con la intención de buscar un beneficio permanente para la comunidad juarense, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que promoverá con los legisladores federales que cambien las reglas para que la regularización de vehículos importados sea más barata.

Ciudad Juárez, Chih .- “He compartido con los legisladores que las reglas ya fueron definitivas, se ha estado dando el decreto y se le han hecho ampliaciones a este”, explicó el alcalde

Sin embargo, destacó, estaría muy bien que se tuvieran reglas definitivas que permitiera por fin plaquear todos los vehículos de la ciudad y que estén todos perfectamente identificados, además de sacar de circulación a aquellos que no cumplan, mientras esto no se dé, es complicado para la autoridad.

“Si se hacen reglas definitivas se daría mucha certidumbre, sin dejar que se logré el espíritu original cuando se decretó por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no sea excesivo el costo para la importación”, agregó.

El edil mencionó que costaba más regularizar el vehículo que el propio vehículo, lo que afectaba a los habitantes fronterizos.

Indicó que manteniendo un costo bajo y con reglas claras, esto será muy positivo, además de promover que los recursos se queden en los gobiernos municipales.

“El recarpeteo que se ha hecho en la ciudad, entre un 15 y 20 por ciento es con recursos del Registro Público Vehicular (Repuve) y el 80 por ciento es del Municipio”, añadió.

