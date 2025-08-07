Previene IMM violencia de género en la comunidad

Publicidad - LB2 -

Con la finalidad de brindar información para la identificación de la violencia de género, el equipo de Prevención del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) lleva a cabo distintas actividades en el centro comunitario Francisco I. Madero.

Ciudad Juárez, Chih .- En este sentido, se brindó una charla informativa y de sensibilización sobre tipos y modalidades de violencia de género, dirigida a las y los alumnos del programa de Educación a Menores con Maduración Asistida que se imparte en dicho centro comunitario.

La violencia de género es aquella que se genera hacia una persona cuando se considera que esta no cumple con los roles y estereotipos de género socialmente asignados a lo que se considera masculino o femenino, la cual se puede manifestar de forma física, psicológica, sexual, patrimonial o económica y puede ocurrir en cualquier ámbito; ya sea en el familiar, el laboral o el comunitario, por mencionar algunos.

Por otro lado, con la finalidad de llegar a más mujeres, el equipo del Módulo de Atención y Prevención Itinerante (MAPI) realizó un recorrido por las zonas aledañas al centro comunitario para brindar información a la ciudadanía acerca de los servicios gratuitos que brinda el IMM y dar a conocer las distintas ubicaciones, de manera que, quienes requieran de alguna intervención, puedan acudir al punto de atención más cercano.

Además, como parte de esta acción se dio respuesta a algunas dudas en materia jurídica, entre ellas el proceso para obtener la guarda y custodia de las hijas e hijos, obtener pensión alimenticia y divorcios voluntarios.

