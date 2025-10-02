Pretenden traer diferentes eventos a Ciudad Juárez para atraer turismo

Publicidad - LB2 -

Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo se reunieron con personal de la Dirección de Turismo para conocer los eventos que se planean traer a esta frontera, con los cuales buscan posicionar a Juárez como un atractivo turístico de negocios y placer.

Ciudad Juárez, Chih .- Francisco Moreno Villafuerte, director de Turismo de la Dirección de Desarrollo Económico, informó a los regidores, Daniel Alejandro Acosta Aviña, Alejandro Alberto Jiménez Vargas y Fernanda Avalos Medina, que vienen varios foros, además de que se pretende traer carreras tipo off road.

Uno de los eventos que es casi un hecho que se lleve a cabo en noviembre es el Foro de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, el cual está enfocado en esos temas para el comercio, servicios y el turismo.

Dijo que personal de la Dirección de Turismo viajará al interior de la República porque busca traer para el año 2026 el “México Carbon Forum”, evento con el que se busca tener una ciudad consciente del impacto de la huella de carbono y de la industria.

Para este año se tiene la celebración del Congreso Regional de Enfermería Quirúrgica, donde ya se están llevando a cabo las últimas reuniones para presentar dónde y cómo se realizará esto en Ciudad Juárez.

En lo que se refiere al turismo de placer, dijo que ya se han entrevistado con personal de la empresa Score International para traer carreras de off road, entre ellas la Baja 400.

“Fuimos a hablar con los directivos y ya pusieron los ojos en Juárez y lo más seguro es que en el 2027 se puedan celebrar carreras aquí”, dijo.

Para traer este certamen se llevan alianzas con industrias que se dedican a la fabricación de autos y otras de auto partes todo terreno y así demostrar que Juárez no sólo cuenta con una población que quiere ese tipo de espectáculos, sino también que tiene a la industria para apoyarlos.

Moreno dijo que el 6 de octubre será la reinstalación del Consejo Consultivo Municipal de Turismo, un órgano de gestión estratégica que se contempla en el Reglamento Municipal, la Ley de Turismo y el Reglamento Estatal para orientar esfuerzos y políticas públicas encaminadas a promover esta actividad.

