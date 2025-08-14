Pretende Municipio crear corredores seguros en la ciudad

Publicidad - LB2 -

Pérez Cuéllar, externó que el proyecto considera la creación de rutas seguras que faciliten la llegada de visitantes, además de promover espacios de convivencia y desarrollo económico.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- En consecuencia, de las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos para no visitar Chihuahua por la violencia que nos afecta, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó la creación de corredores seguros para garantizar un lugar seguro y lleno de oportunidades, particularmente para quienes nos visitan del interior del estado y del sur de Los Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa en donde se anunció el Festival del Tequila, señaló que es fundamental reforzar la imagen de la ciudad como un destino confiable para turistas y visitantes, resaltando que un hecho aislado no debe opacar la esencia positiva de Juárez.

“Queremos que la gente que viene a Juárez no solo se sienta segura, sino que descubra las oportunidades que ofrece nuestra ciudad”, subrayó el presidente municipal.

