Presidente Municipal recibe a dirigentes de CANACO Tijuana y CANACO Juárez

Buscan impulsar intercambio comercial y gastronómico entre ambas ciudades fronterizas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo un encuentro este martes con los presidentes de las cámaras de comercio de Tijuana y Ciudad Juárez, Olivaldo Paz Gómez y Iván Pérez Ruiz, respectivamente, quienes presentaron los avances en un convenio de colaboración entre ambas ciudades con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y promover iniciativas conjuntas en beneficio del sector empresarial.

Durante la reunión, los dirigentes de las Cámaras Nacionales de Comercio (CANACO) informaron que se encuentran en marcha los primeros trabajos para la formalización del acuerdo, destacando entre las primeras acciones la preparación de un intercambio culinario que permitirá promover la oferta gastronómica de Ciudad Juárez en Baja California y viceversa.

El presidente de CANACO Tijuana, Olivaldo Paz, explicó que Tijuana ha experimentado un crecimiento notable en su industria gastronómica, lo que ha despertado el interés por compartir experiencias y replicar modelos exitosos con otras ciudades fronterizas como Juárez. A su vez, Iván Pérez Ruiz subrayó el potencial culinario y cultural de la región, destacando que el fortalecimiento del turismo y el comercio local también pasa por la promoción de su identidad gastronómica.

El alcalde Pérez Cuéllar expresó su respaldo a la iniciativa y reiteró la disposición del Gobierno Municipal para acompañar proyectos que impulsen la economía y promuevan la imagen positiva de Ciudad Juárez a nivel nacional. “Este tipo de colaboraciones abren nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y la proyección empresarial de nuestra ciudad”, señaló.

Los representantes empresariales mencionaron que el intercambio entre Tijuana y Juárez se enmarca dentro de una estrategia nacional de vinculación comercial, que ya ha sido implementada con otras ciudades como Mazatlán, con quien Tijuana sostendrá un encuentro similar en enero próximo. La idea, dijeron, es generar una red de colaboración entre cámaras empresariales de distintas regiones del país, aprovechando los vínculos geográficos, culturales y económicos.

Pérez Cuéllar celebró que este tipo de esfuerzos surjan desde el sector privado con visión regional y reiteró el compromiso del Ayuntamiento para facilitar el desarrollo de eventos, ferias y encuentros que fortalezcan los vínculos comerciales y culturales de Ciudad Juárez con otras ciudades del país.

El proyecto, que aún se encuentra en etapa de planeación, contempla intercambios entre empresarios, chefs, productores y representantes del sector turismo, así como la promoción cruzada de destinos y productos locales. Se prevé que el primer evento se lleve a cabo durante el primer trimestre de 2026.

