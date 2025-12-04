Preside Cruz Pérez Cuéllar graduación de diplomado con enfoque de género en Justicia Cívica

Publicidad - LB2 -

106 servidores públicos concluyen capacitación para aplicar perspectiva de género en su labor diaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de las acciones del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 para combatir la violencia de género, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó este jueves la ceremonia de graduación del diplomado “Perspectiva de género aplicada al Sistema de Justicia Cívica”, celebrado en las instalaciones de la Academia Municipal de Policía. El curso fue impartido a 106 servidoras y servidores públicos de la Dirección de Justicia Cívica.

Durante su intervención, el alcalde enfatizó que este tipo de capacitaciones son parte de una política integral que busca transformar la cultura institucional y garantizar que todos los niveles de la administración trabajen con una visión de igualdad y respeto. “El tema no debe ser abordado sólo por el Instituto Municipal de las Mujeres, sino por toda la administración”, sostuvo. Agregó que construir una verdadera perspectiva de género requiere constancia, formación y voluntad institucional.

El diplomado, con una duración de 120 horas, tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas a las y los trabajadores del Sistema de Justicia Cívica para incorporar la perspectiva de género en la atención de casos, interpretación de normas y toma de decisiones. En este sentido, se busca fortalecer la atención a personas en situación de vulnerabilidad y prevenir actos de discriminación dentro del sistema municipal.

Por su parte, Elvira Urrutia Castro, directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), aseguró que el impacto de esta formación se reflejará en el trato diario que los funcionarios dan a la ciudadanía. “Hoy celebramos más que una graduación: celebramos un compromiso renovado con la vida de las mujeres y con una justicia cívica más equitativa y sensible”, expresó. También reconoció el esfuerzo y disposición del personal que concluyó el proceso formativo.

Claudia Espinoza Díaz, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), institución que colaboró en la impartición del diplomado, valoró la voluntad de la administración municipal por impulsar este tipo de iniciativas. Señaló que sensibilizar en temas de género a quienes operan el orden público es un paso necesario para garantizar una justicia más humana y eficaz.

Al evento asistieron también Jorge Salomé Bissuet Galarza, director de Justicia Cívica, y Antonio Salas Martínez, director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes coincidieron en la importancia de profesionalizar al personal con enfoques actualizados en derechos humanos, igualdad de género y prevención de la violencia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez busca sentar bases sólidas para una administración pública con perspectiva de género, promoviendo el respeto, la equidad y la prevención de la violencia como principios rectores del servicio público.

