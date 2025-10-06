Presentó IMM acciones municipales en congreso feminista

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) participó en el Segundo Congreso Internacional Feminista en Memoria de María Uicab, el cual se desarrolló en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, campus Playa del Carmen.

Ciudad Juárez, Chih .- El objetivo del congreso fue crear un espacio de reflexión y análisis de los avances y propuestas de la agenda feminista a nivel nacional e internacional, integrando los conocimientos de mujeres en ámbitos académicos, activistas, gubernamentales y territoriales.

En este sentido, el equipo de intervención del IMM -integrado por Angélica López Muñoz, encargada del Área de Investigación del IMM, Alexia Buendía Peña y Ana Karina Ruiz Trevizo-, presentó el panel “Todas tenemos algo qué decir: escritura, comunidad y cuidados en contextos de privación de la libertad”.

A través de sus ponencias, expusieron el proyecto de intervención que consiste en una propuesta de Escuela Feminista implementada en el Centro de Reinserción Social Femenil No. 2 (CERESO), en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al respecto, se presentó el marco metodológico y pedagógico como una práctica que promueve la autonomía, la sororidad y el autocuidado de las mujeres privadas de la libertad mediante diversas estrategias, entre ellas la escritura.

Con ello, el IMM reafirma su compromiso de trabajar desde el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas con agencia, fortaleciendo su quehacer institucional y su impacto en la vida de las mujeres y jóvenes en Ciudad Juárez.

El intercambio de saberes y experiencias llevado a cabo durante el congreso permitió al equipo del IMM mantener actualizados sus conocimientos teórico-prácticos sobre los enfoques del feminismo interseccional; además, le permitió posicional y visibilizar las experiencias locales en un espacio de alcance internacional.

Asimismo, este espacio favoreció la construcción de redes con colectivos, activistas y la academia, ampliando las posibilidades de colaboración y de incidencia en la agenda feminista.

