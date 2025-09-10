Presentó Desarrollo Económico módulo en la Expo Wiretech para atraer inversión

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de promover la competitividad de la ciudad y consolidarla como un punto estratégico para la inversión industrial, la Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio participó en la Expo Wiretech con un módulo especial en conjunto con Chihuahua Global.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, Tania Maldonado Garduño, explicó que a través de este espacio se presentan estadísticas y datos clave sobre el panorama industrial de Juárez, incluyendo el número de industrias instaladas y la posición estratégica que ocupa la frontera en el contexto de Latinoamérica.

“Con Chihuahua Global hemos trabajado muy de la mano para generar estadísticas y números que muestran cómo se encuentra nuestra ciudad a nivel industrial y por qué representa un punto estratégico para invertir en una empresa grande”, señaló.

Además, destacó la importancia de la alianza con Wiretech mediante un convenio que permite promover las industrias arneseras de la región. A través del módulo se busca captar la atención de las empresas participantes y generar espacios de networking que fortalezcan los vínculos con nuevos inversionistas.

La presencia del Gobierno Municipal en la Expo Wiretech refleja el compromiso de seguir posicionando a Ciudad Juárez como un polo atractivo para la inversión, impulsando la diversificación de la economía local y la creación de nuevas oportunidades de desarrollo.

