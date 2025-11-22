Presentan tema musical “Gracias Juárez” para promover identidad y orgullo local

Publicidad - LB2 -

Videoclip busca fortalecer el sentido de pertenencia y destacar lo mejor de la ciudad fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un ambiente de celebración y emotividad, fue presentado el tema musical “Gracias Juárez” ante el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y ciudadanos que se dieron cita la tarde del viernes 21 de noviembre en el Paseo Juan Gabriel. La canción, interpretada por Armando Luna y su banda Luna Nueva, es una producción de la Coordinación de Redes Sociales del Gobierno Municipal en colaboración con el equipo de la campaña Juárez Número Uno, y busca rendir homenaje a la ciudad y a su gente.

Durante el evento, el presidente municipal reconoció el trabajo de quienes participaron en la realización del videoclip, que resalta aspectos positivos de Ciudad Juárez como su resiliencia, calidez humana y riqueza cultural. Pérez Cuéllar recordó que la ciudad ha atravesado momentos complejos, desde los años más duros de la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, hasta los desafíos que muchas familias enfrentan diariamente, y aun así, ha logrado salir adelante gracias a su gente.

El alcalde subrayó que Juárez es cuna de grandes talentos y un espacio que ha abierto sus puertas a miles de personas que han llegado de otros lugares para forjarse un futuro. Mencionó el ejemplo de Alberto Aguilera, conocido mundialmente como Juan Gabriel, quien representa ese espíritu juarense de superación, creatividad y orgullo por la tierra que lo vio crecer.

La canción “Gracias Juárez” transmite un mensaje de arraigo y agradecimiento hacia la ciudad, destacando valores como el esfuerzo, la unidad y la esperanza. El videoclip incluye escenas cotidianas y representativas de la vida en Juárez: reuniones familiares, carne asada entre vecinos, paisajes emblemáticos y los característicos pachucos bailando en las calles, como símbolo del estilo y la identidad local.

Armando Luna recibió un reconocimiento por su trayectoria musical, tanto como solista como colaborador de otros artistas, y durante la presentación interpretó también temas del Divo de Juárez que animaron a los asistentes a corear y bailar. La propuesta musical busca conectar emocionalmente con la ciudadanía y convertirse en un himno de agradecimiento y orgullo por vivir en esta frontera.

Daniel Shiguetomi, coordinador de Redes Sociales del Municipio, explicó que esta producción forma parte de los esfuerzos de la iniciativa Juárez Número Uno, antes conocida como Por un Juárez Mejor. Señaló que el objetivo es visibilizar el trabajo positivo que se genera en la ciudad y construir una narrativa que reconozca los logros cotidianos de su gente.

Por su parte, Armando Ochoa Luna, director de Juárez Número Uno, destacó que el proyecto ha alcanzado millones de vistas en redes sociales y ha apoyado a miles de emprendedores locales, con el propósito de inspirar y fortalecer el tejido social desde las colonias, los negocios y la vida diaria. Afirmó que “Gracias Juárez” es un llamado a valorar lo que se tiene y a continuar construyendo una ciudad con corazón, fuerza y visión de futuro.

El evento contó con la presencia de regidores, directores municipales, la síndica municipal, invitados especiales y decenas de ciudadanos que se sumaron con entusiasmo a esta muestra artística, que busca resaltar lo mejor de Ciudad Juárez a través de la música, la identidad y el orgullo comunitario.

