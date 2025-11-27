Presentan logística para proyección del concierto de Juan Gabriel en la Plaza de la Mexicanidad

Publicidad - LB2 -

El evento gratuito será este sábado 29 de noviembre a las 7:00 p.m., con seguridad, actividades familiares y recepción de juguetes para Santa Bombero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales de Ciudad Juárez presentaron este jueves el operativo logístico y de seguridad para la proyección del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de noviembre a las 7:00 de la noche en la Plaza de la Mexicanidad. Se trata de un evento gratuito que busca rendir homenaje al ícono musical juarense y reunir a miles de familias en un ambiente de celebración y nostalgia.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez informó que el evento tendrá una duración aproximada de una hora con 40 minutos y estará acompañado de actividades recreativas y temáticas navideñas. Participarán personajes como Santa Bombero, Bombo Can y El Grinch, quienes recibirán juguetes como parte de la campaña solidaria de fin de año Santa Bombero.

- Publicidad - HP1

El director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Víctor Sauceda Morales, pidió a la ciudadanía no ingresar con bebidas alcohólicas, ya que su consumo no estará permitido. Detalló que se contará con vigilancia a través del Centro de Mando y un despliegue de elementos a pie durante todo el evento para garantizar la seguridad de los asistentes.

Por su parte, Arturo Rivera Barreno, director operativo de la Coordinación General de Seguridad Vial, explicó que se utilizarán 18 agentes y seis unidades para resguardar la zona. Aunque no habrá cierres viales totales, se cuidará el carril aledaño a la Plaza para facilitar el acceso peatonal. Recomendó no estacionarse en áreas verdes o banquetas, y utilizar los espacios habilitados como los del Parque Las Lilas, el Parque Extremo y los ubicados entre las avenidas Heroico Colegio Militar y David Herrera Jordán.

El Departamento de Bomberos, a cargo del comandante Jorge Ignacio Puentes, dispondrá de dos unidades, una cuatrimoto equipada con extintor y 25 elementos que supervisarán especialmente los puestos de comida donde se utilicen fuentes de calor o combustible. El objetivo, dijo, es prevenir cualquier incidente antes, durante y después del evento.

En el mismo sentido, Juan González, comandante del Departamento de Rescate, detalló que habrá paramédicos a pie, cuatrimotos y una ambulancia disponible en la plaza para atender cualquier situación médica que pudiera surgir entre los asistentes.

Priscila Delgado, titular de Relaciones Públicas del Municipio, anunció que se colocarán alrededor de 5 mil sillas, dando prioridad a personas adultas mayores. También recomendó llegar temprano, llevar cobijas y ropa abrigadora, y señaló que se permitirá el ingreso con sillas personales para comodidad de las familias.

Felipe Rojas, director de la Fundación Juan Gabriel, agradeció a todas las dependencias involucradas y reconoció el entusiasmo de la comunidad por este homenaje al artista. “En Ciudad Juárez se vive Juan Gabriel a lo grande, con esta organización y se nota la participación de todos los juarenses”, expresó.

La proyección del histórico concierto del Divo de Juárez en el Palacio de Bellas Artes se espera como uno de los eventos culturales más emotivos de la temporada, y forma parte del esfuerzo por mantener viva su memoria en la ciudad que lo vio crecer y triunfar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.