Presentan jóvenes propuestas en sesión previa del Cabildo Juvenil 2025 en Ciudad Juárez

Participan 20 jóvenes con iniciativas en temas de ecología, deporte, cultura y bienestar social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fomentar la participación activa de la juventud en la vida pública, este viernes se llevó a cabo la sesión previa del Cabildo Juvenil 2025, donde 20 jóvenes juarenses presentaron propuestas enfocadas en mejorar las condiciones de vida en la ciudad.

El ejercicio, coordinado por el Instituto Municipal de la Juventud, busca dar voz a niñas, niños y adolescentes en temas clave como medio ambiente, infraestructura, cultura y derechos humanos.

Osvaldo Rivas, director del Instituto, explicó que esta dinámica se compone de 10 hombres y 10 mujeres seleccionados previamente para representar a la juventud juarense.

Los participantes tuvieron la oportunidad de expresar ideas y proyectos que, de ser aprobados por este Cabildo Juvenil, serán turnados a las comisiones correspondientes del Cabildo Municipal para su análisis y posible implementación.

“Queremos que estas propuestas no se queden en un acto simbólico, como ocurre en otros municipios. Nuestra intención es darles seguimiento, vincularlas con las dependencias municipales y que realmente puedan ejecutarse”, subrayó Rivas, al destacar la importancia de abrir espacios formales para que los jóvenes participen en la toma de decisiones.

Durante la sesión, se presentaron iniciativas que abordan desde la necesidad de mayor infraestructura para actividades deportivas, hasta acciones concretas para el cuidado del medio ambiente, campañas de salud mental y propuestas de protección y apoyo a mujeres jóvenes.

Uno de los temas más recurrentes fue la necesidad de descentralizar los servicios culturales y llevarlos a zonas marginadas.

María Julieta, de tan solo 12 años y la participante más joven del Cabildo Juvenil, propuso llevar actividades culturales a colonias periféricas como Kilómetro 20, Lomas de Poleo y Riberas del Bravo.

“La cultura también tiene que estar en las calles, en donde vive la gente que no puede ir al centro o a los museos. Nosotros, los jóvenes, también vemos los problemas y queremos soluciones”, expresó con firmeza.

Las propuestas serán evaluadas por regidores del Ayuntamiento, quienes determinarán su viabilidad técnica, presupuestal y operativa.

De ser factibles, podrían integrarse a programas o proyectos municipales en el corto y mediano plazo.

Este mecanismo busca empoderar a la juventud como agente de cambio, acercando su visión a los procesos institucionales de gobierno.

El Cabildo Juvenil 2025 forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal para fortalecer la participación ciudadana desde edades tempranas y reconocer el potencial de las juventudes en la transformación social.

Se espera que la sesión formal del Cabildo Juvenil tenga lugar en las próximas semanas, con la presencia de autoridades locales y representantes de las distintas dependencias.

