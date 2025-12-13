Presentan Guía de Menú Sostenible para fomentar consumo responsable en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La herramienta promueve la producción local y una alimentación con menor impacto ambiental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez presentó la Guía de Menú Sostenible, un proyecto impulsado desde la Oficina de Resiliencia en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Económico y la Dirección de Desarrollo Rural, con el propósito de fortalecer los hábitos de consumo responsable entre la población y apoyar directamente a los productores locales.

La guía se concibe como una herramienta práctica y accesible que funciona también como directorio de alimentos producidos en la región, y busca facilitar la conexión entre consumidores y proveedores juarenses. De acuerdo con Yesenia Hidalgo, coordinadora de Resiliencia, esta iniciativa pretende reducir la huella de carbono mediante decisiones cotidianas como la elección de productos locales, el consumo de alimentos de temporada y una menor dependencia de carne en la dieta.

Además de sus beneficios ambientales, la propuesta busca tener un impacto positivo en la economía regional al incentivar la compra directa a productores del municipio. La estrategia incluye no solo una lista de alimentos sugeridos y proveedores, sino también recomendaciones para armar menús equilibrados que consideren el contexto climático y los recursos disponibles en la localidad.

Yesenia Hidalgo explicó que la Guía de Menú Sostenible está diseñada para que tanto familias como pequeños negocios del sector alimentario puedan implementarla de manera flexible, contribuyendo así a la construcción de una cultura de sostenibilidad desde el consumo diario. También se destacó la importancia de fomentar una alimentación variada que se adapte a los retos del cambio climático y al mismo tiempo fortalezca la soberanía alimentaria de Juárez.

La presentación de esta guía se enmarca dentro de una serie de acciones que el municipio ha impulsado durante la actual administración, encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, para avanzar en políticas públicas enfocadas en resiliencia urbana, sustentabilidad y participación ciudadana. La colaboración interinstitucional fue clave en el desarrollo de este documento, que se espera pueda ampliarse en futuras ediciones.

Finalmente, las autoridades invitaron a la población a consultar la guía, disponible en plataformas digitales del Gobierno Municipal, y a sumarse a esta iniciativa como una forma concreta de contribuir a un entorno más saludable y sostenible, tanto para el medio ambiente como para la economía de las familias juarenses.

