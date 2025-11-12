Presentan Foro de Responsabilidad Ambiental y Sostenible en la Industria en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento promueve prácticas responsables en el sector industrial para impulsar un crecimiento económico con respeto al medio ambiente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de autoridades municipales, representantes del sector industrial y expertos en sostenibilidad, este miércoles se llevó a cabo el Foro Responsabilidad Ambiental y Sostenible en la Industria, con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental y fomentar prácticas responsables dentro del sector productivo de Ciudad Juárez.

El evento fue organizado como parte de una estrategia conjunta entre la Dirección General de Desarrollo Económico y la Dirección de Ecología del Municipio, con la finalidad de vincular el crecimiento económico con la protección del entorno natural, el uso eficiente de recursos y el compromiso social de las empresas.

Tania Maldonado Garduño, directora de Desarrollo Económico, destacó que la sostenibilidad debe entenderse no como una moda, sino como una estrategia indispensable para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. “Una ciudad verdaderamente competitiva no puede desligarse de una industria responsable”, enfatizó.

Por su parte, el regidor Alejandro Acosta Aviña, coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico, señaló que Juárez es un motor clave de la economía nacional, pero que ese dinamismo conlleva también grandes responsabilidades en materia ambiental y social. Reconoció la importancia de abrir espacios de diálogo entre gobierno, empresas y sociedad civil para avanzar en una agenda sostenible.

La regidora Laura Fernanda Ávalos, quien encabeza la Comisión de Ecología y Protección Civil, subrayó la relevancia del sector manufacturero en la generación de empleo formal, y la necesidad urgente de incorporar prácticas responsables en su operación diaria. “Hoy el reto es lograr que el crecimiento económico sea también ambientalmente sostenible”, sostuvo.

Durante el foro se ofrecieron ponencias de especialistas en sustentabilidad y gestión ambiental, como Carlos Montoya, consultor en certificaciones; Ramiro Alcoverde, líder en sustentabilidad y excelencia operativa; y César René Díaz Gutiérrez, director de Ecología del Municipio, quienes abordaron temas como innovación sostenible, responsabilidad social empresarial y modelos de gestión ambiental aplicables al entorno industrial fronterizo.

El foro contó además con la presencia de la Síndica Municipal, Ana Carmen Estrada García, la directora de Juárez Recicla, Lorena Márquez, y el director de Fomento Industrial y Empresarial, Álvaro Gutiérrez Gómez, además de representantes de empresas de la industria maquiladora, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas implementadas en sus operaciones.

La realización de este foro refuerza la estrategia del Gobierno Municipal para impulsar una industria más consciente, moderna e innovadora, donde el desarrollo económico vaya de la mano con el respeto al entorno y el bienestar de la comunidad. Se anunció que este tipo de encuentros continuará realizándose con mayor frecuencia para dar seguimiento a los compromisos asumidos y promover una cultura empresarial responsable en la región.

