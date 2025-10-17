Presentan en Mesa de Coordinación para la Paz resultados de la última semana

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación Para la Construcción de la Paz, en la cual se dieron a conocer las acciones que las diferentes dependencias llevaron a cabo durante la semana que comprendió del 10 al 16 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih .– En esta junta, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que durante la semana pasada se logró la detención de 152 personas por delitos de fuero común y 2 por el federal, además se aseguraron diferentes armas y 36 cartuchos útiles.

En cuanto a vehículos, la corporación detuvo a cinco personas en posesión de auto con reporte de robo, aseguraron 13 más que fueron denunciados como robados y otros siete asegurados durante la comisión de actos ilícitos.

El titular de la Coordinación de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, informó que las multas más recurrentes en las que cayeron los fronterizos fueron las de sobrepasar el límite de velocidad, no respetar la señal de alto gráfico, cruzar el semáforo en luz roja y utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Agregó que atendieron 111 accidentes viales, de los cuales 104 fueron colisiones, seis atropellos y una volcadura, con un saldo de 45 personas lesionadas y una falleció,

En tanto que el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, dio a conocer que del día 10 al 16 de octubre, el Departamento de Bomberos atendió 243 servicios, el de Rescate 121, además de la atención a personas en albergues.

Agregó que durante la semana anterior auxiliaron a la población por las lluvias, por ello se trabajó en la limpieza de diques y vialidades que pueden presentar algún conflicto, pero ya se tiene de un 70 a un 80 por ciento de recuperación de la movilidad.

El director del Sistema de Justicia Cívica Municipal, Jorge Salomé Bissuet Galarza, informó que durante la semana anterior atendieron 175 audiencias celebradas ante Juzgado Cívico.

Se puso a disposición a 155 infractores por faltas administrativas, donde 75 cumplieron su arresto, se amonestó a 30 personas, 29 quedaron en libertad y a 20 se les conmutó la sanción por hacer trabajo en pro de la comunidad.

En esta reunión también se contó con la presencia del Instituto Municipal de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

