Presentan en Ciudad Juárez la iniciativa “Guachochi Turístico” para promover el nuevo Pueblo Mágico

En un esfuerzo por fortalecer el turismo regional y promover destinos del estado de Chihuahua, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó este jueves la presentación oficial del evento “Guachochi Turístico”, una iniciativa que busca atraer a los juarenses a conocer uno de los más recientes Pueblos Mágicos del país.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- La presentación se realizó en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Ciudad Juárez, la Dirección de Turismo del Municipio y agencias de viajes locales, con el objetivo de fortalecer la promoción del turismo interno y detonar el desarrollo económico de comunidades como Guachochi.

“Es verdaderamente un paraíso. Me ha tocado visitarlo y les aseguro que quienes vayan van a quedar encantados. Me da gusto que las y los juarenses tengan ahora más opciones para disfrutar de lo hermoso que tiene nuestro estado”, señaló el alcalde Pérez Cuéllar.

Durante el evento, se proyectó el video oficial del destino, que resalta los principales atractivos de Guachochi: turismo de aventura, cultural, rural, gastronómico, wellness, aviación y ecoturismo. El municipio es hogar de espectaculares paisajes, barrancas, ríos y tradiciones de las comunidades indígenas rarámuri.

Por su parte, el presidente de CANACO Juárez, Iván Pérez Ruíz, explicó que esta estrategia es parte de la diversificación económica que promueve la cámara empresarial:

“Queremos que las familias fronterizas viajen con seguridad y confianza, y que conozcan todo lo que nuestro estado tiene para ofrecer más allá de las ciudades”.

José Apachoachi, representante indígena involucrado en el proyecto turístico, extendió una invitación emotiva:

“Queremos que este sitio sea conocido. Los vamos a recibir con los brazos abiertos y con el corazón lleno de alegría. Queremos que se la pasen chido”.

También participó Marín Chaparro Contreras, presidente del Consejo de Administración de Simiró Guachochi Sociedad Cooperativa, quien agradeció el respaldo de las autoridades y prestadores de servicios turísticos.

La iniciativa busca posicionar a Guachochi, que significa “Lugar de garzas”, como un destino de clase nacional e internacional, aprovechando su riqueza natural y cultural para impulsar el turismo sustentable y el desarrollo económico regional.

Entre los asistentes al evento estuvieron:

Francisco Moreno Villafuerte, director de Turismo del Municipio

Fernando Ávila Ortega, director de CANACO Juárez

Edgar Palma Bustillos, director general de la Cadena Productiva Turística Repá Guachochi

Con esta colaboración entre gobierno, iniciativa privada y comunidades locales, Ciudad Juárez se convierte en un aliado clave para la promoción de los destinos turísticos del estado de Chihuahua.

