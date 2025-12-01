Presentan Ecología y Protección Civil presupuestos 2026 con enfoque en movilidad, fumigación y atención a emergencias

Publicidad - LB2 -

Ambas dependencias priorizarán equipo operativo, unidades vehiculares y contratación de personal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa durante el próximo año, las direcciones de Ecología y Protección Civil del Municipio presentaron este lunes ante regidoras de la Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil sus respectivas propuestas presupuestales para el ejercicio fiscal 2026. Ambas dependencias destacaron la necesidad de modernizar su parque vehicular, ampliar infraestructura y adquirir insumos clave para atender situaciones críticas.

El director general de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, informó que el presupuesto proyectado para 2026 asciende a 11 millones 92 mil 819 pesos, un monto ligeramente superior al de este año. Entre las principales acciones está la emisión de 100 mil engomados ecológicos, con un costo estimado de 3.4 millones de pesos.

Asimismo, se contempla la compra de dos vehículos destinados a fortalecer la campaña de fumigación, así como cuatro unidades adicionales que se integrarán a la Patrulla Ecológica. Además, se proyecta adquirir tres vehículos especializados por un monto de 3.3 millones de pesos: dos para labores de nebulización y uno más para la recolección de desechos especiales, como pilas, medicamentos caducos y botes en zonas de difícil acceso.

Para el mantenimiento del centro de acopio de llantas, se propone una inversión de más de dos millones de pesos, mientras que se destinarán 85 mil pesos para la compra de productos contra la Rickettsia, artículos de fumigación y equipo para captura de abejas. También se contempla la contratación de nuevo personal en distintas áreas operativas.

Por su parte, el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, presentó una propuesta enfocada en renovar y ampliar el equipo de respuesta ante emergencias. Destacó la planeación para adquirir ocho máquinas extintoras usadas importadas desde Estados Unidos y dos nuevas, debido a que el alto costo de las unidades nuevas haría inviable la compra total con recursos municipales.

Además, se propone la compra de cinco pipas usadas y dos nuevas para atender incendios en zonas donde no hay presión suficiente de agua. La dependencia también prevé adquirir 10 ambulancias completamente equipadas, dos bombas para extracción de agua en zonas inundadas y equipo de buceo para operativos de rescate en cuerpos de agua como diques y canales.

Rodríguez anunció también la compra de un dron que permitirá mejorar la respuesta en incendios y accidentes mediante visualización aérea, así como la adquisición de un trascabo, una grúa plataforma, remolques y uniformes para el personal de campo.

Durante la reunión, las regidoras Laura Fernanda Ávalos Medina y Gloria Mirazo de la Rosa reconocieron el trabajo de ambas dependencias y señalaron la importancia de que los recursos estén alineados con las necesidades operativas reales, especialmente ante las condiciones climatológicas extremas y los desafíos ambientales que enfrenta Ciudad Juárez.

Las propuestas serán revisadas como parte del análisis presupuestal rumbo al cierre del año fiscal, en busca de garantizar que las áreas esenciales de atención a la ciudadanía cuenten con el equipamiento necesario para desempeñar sus funciones en 2026.

