Presentan convocatoria para el Reconocimiento a la Mujer Rural Chihuahuense 2025

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), presentó en Ciudad Juárez la convocatoria para el Reconocimiento a la Mujer Rural Chihuahuense 2025, la cual está dirigida a todas aquellas mujeres que se dedican al campo.

Ciudad Juárez, Chih .- Lo anterior, con el fin de reconocer su papel en el sector económico, social y cultural, así como su contribución en la preservación de las tradiciones rurales y en el fortalecimiento del desarrollo en las distintas regiones del estado.

Karla Guadalupe Trejo, encargada del proyecto por parte de la SDR, señaló que este reconocimiento será otorgado en 40 diferentes categorías, que incluyen actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, artesanías, gastronomía, entre otras.

Asimismo, Miguel Núñez Nava, coordinador regional de la Zona Fronteriza de la SDR, detalló que para participar únicamente es necesario enviar una carta en la que se relate la historia de vida de la mujer candidata, incluyendo fecha y lugar, datos de contacto y ocupación actual, además de adjuntar fotografías en las que se muestre la actividad según la categoría en la que participa.

Los criterios de selección, además de ser mujer mayor de 18 años, contemplan la antigüedad en la actividad, la historia de vida, el impacto social y la valoración de la Unidad de Igualdad de Género.

Las interesadas podrán presentar su solicitud en las oficinas de la Residencia Norte de la SDR, ubicadas en el Parque Central Poniente, o bien, enviarlas al correo [email protected].

Los requisitos incluyen presentar la carta con los elementos señalados en la convocatoria, una identificación oficial vigente y el aviso de privacidad debidamente firmado.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse a través del siguiente enlace: https://chihuahua.gob.mx/info/mujer-rural-2025. La fecha límite para entregar la documentación es el 30 de septiembre.

El distintivo será otorgado en cada una de las 40 categorías, donde las ganadoras recibirán una presea de plata, además de un reconocimiento público a su labor.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 29 de octubre, en el marco del Día Mundial de las Mujeres Rurales, en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

